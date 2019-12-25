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Engelli bireylere E-KPSS tercih danışmanlığı hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, E-KPSS kurslarında eğitim gören engelli bireylere tercih danışmanlığı hizmeti verdi.

Engelli bireylere E-KPSS tercih danışmanlığı hizmeti

25 Aralık 2019 Çarşamba 10:37

2019 E-KPSS/kura ile engelli kamu personeli yerleştirme tercihleri için danışmanlık işlemlerinin 20 Aralık Cuma saat 13.30’dan sonra yapılacağı ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Duyurunun ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 20 Aralık Cuma gününden itibaren E-KPSS tercih danışmanlığı için Kocaeli’nin farklı ilçelerinde devam eden E-KPSS kurs merkezlerinde ilköğretim kura, lise, ön lisans, lisans tercihleri için engelli bireylere tercih danışmanlığı hizmeti verildi. Ayrıca işitme engelli adaylar için işaret dili tercümanı desteğiyle tercih danışmanlığı desteği sağlandı.

 

KURS VE KIRTASİYE DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 2019 E-KPSS kurslarında eğitim gören engelli bireylere tercih danışmanlık hizmeti verdi. E-KPSS tercih danışmanlığı hizmeti alan Muhammed Enes Keşküş, haftanın iki günü kursa geldiğini ve 2018 yılında gerçekleşen olan E-KPSS sınavı için danışmanlık hizmeti aldığını belirtti. Enes Keşküş; “Benim yaptığım sıralama belki olmayacaktı, buradan aldığım destek bütün hayatımı değiştirebilir. Ayrıca kursların ücretsiz olması çok güzel. Dışarıda dershanelere gitsek çok pahalı olurdu ve bize kitap, kırtasiye desteği sağlanmazdı. Belediyemizin kurslarında ise ücretsiz eğitim alıyoruz ve bize kırtasiye desteği veriliyor” dedi.


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