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Engelli Bireylerimiz, Toplumumuzun Ayrılmaz Parçasıdır

Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle engelli vatandaşlar için istihdam ve sosyalleşme ortamı sağlayan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Engelli Bireylerimiz, Toplumumuzun Ayrılmaz Parçasıdır

10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:20

Ziyarette; Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz’a, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve eşi Rüya Zeytinoğlu ile Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar eşlik etti. Bünyesinde 132 engelli bireyimizin istihdam edildiği, engellilerin üretim sürecine katılmalarını, kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılar duruma gelmelerini, aynı zamanda ekonomiye katkıda bulunmalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş olan ve bünyesinde konfeksiyon, mantar, açık alan sebze ve meyve yetiştiriciliği, seracılık ve
arıcılık bölümlerinden oluşan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ni ziyaret eden Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, konfeksiyon atölyesi ve mantar üretim çiftliğini dolaşıp yetkililerden bilgi alarak, çalışmaları yerinde incelediler. Engelli olmanın kimsenin kendi tercihi olmadığını vurgulayan Vali Yavuz; “Engelli olmak kişinin tercihi değildir ve herkes engelli adayıdır. Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemeli ve engelli bireylerimiz hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemelidir. Engelli bireylerimize ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam standartlarının iyileştirilmesini sağlamak ve her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir, sorumluluğudur.”
Sizlere Hizmet Etmenin Sevincini ve Mutluluğunu Yaşıyorum Engelliler mutlu olduğunda kendilerinin de mutlu olduğunu belirten Vali Yavuz;“Toplumun dezavantajlı grupları içerisinde bulunan engelli bireylerimizin isteklerini dinleyip, ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz demeden çalışmaktayız ve çalışmaya da devam edeceğiz. Kimsesizlerin kimi olmak üzere başlattığımız “Gönülden Gönüle” projemiz kapsamında yaptığımız hane ziyaretlerimizde engelli kardeşlerimizden gelen bir isteği yerine getirdiğimde, onun yüzündeki tebessümün sebebi olduğumu hissetmek beni çok mutlu ediyor. İmkânlarımız ölçüsünde engelli kardeşlerimizi sevindirmeye ve mutlu etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin en önemli duyarlılıklarından biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın daha da artmasını diliyor, Engelliler Haftalarını kutluyor; tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine esenliklerle dolu bir hayat temenni ediyorum.” diyen Vali Yavuz, eşi Selda Yavuz ile birlikte çalışanlarla da bir süre sohbet ederek, onlarla yakından ilgilendi.













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