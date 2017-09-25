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Engelli çocuklar, 'Pony'lerle yaşama sarılıyor

Kentimizin doğasıyla ünlü Kartepe ilçesinde yurt içi ve yurt dışından gelen fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar, fizyoterapist gözetiminde atlara binerek rehabilite ediliyor

Engelli çocuklar, 'Pony'lerle yaşama sarılıyor

25 Eylül 2017 Pazartesi 14:52

Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu'nda, 10 yıldır sunulan hippoterapi (atla terapi) hizmeti sayesinde yaklaşık 2 bin kişiye "ek tedavi" desteği verildi. Fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar, fizyoterapist gözetiminde pony türü atlarla binerek, gördükleri terapi sayesinde sorunlarını aşmaya çalışıyor. KOÜ Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdener Balıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006 yılından bu yana atla terapi konusunda yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek, gerekli düzenlemelerin ardından 2008 yılından beri hasta kabullerine başladıklarını kaydetti. Balıkçı, KOÜ İzmit Rehabilitasyon Merkezi'nden fiziksel, zihinsel engelli veya duygusal bozukluğu olan hasta gruplarının, Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu Hippoterapi Uygulama Alanı'nda atla terapi gördüğünü bildirdi.

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"HEKİM ÖNERİSİYLE YAPILMALI"

Yaklaşık 10 yıldır her gün hastalara hizmet verdiklerini vurgulayan Balıkçı, "Seans süreleri boyunca bu alanda hippoterapi görerek sonuçları gözleniyor. Sonuçları olumluysa devam ediyor, olumsuzsa devam etmiyor. Şu ana kadar yaklaşık 2 bine yakın hasta, bu programdan yararlandı." dedi. Balıkçı, hippoterapinin dünyada çok yaygın olduğunu Türkiye'de ise son dönemlerde gelişmeye başladığını anlattı.  Hippoterapinin temel tedavi olmadığını belirten Balıkçı, şöyle devam etti:

"Yardımcı, destekleyici terapidir ve kullanılmasında özen gösterilmesi gereken en önemli husus, mutlaka bir hekimin bunu önermesi ve gözlemlemesidir. Çünkü tedavinin yanında uygun değilse hastayı deformasyona da götürebilirsiniz. Bu da kötü bir sonuç getirebilir. Hekim ve terapist işbirliğinde yapılması gereken bir uygulama. Otistiklerden, psikolojik bozukluklara, serebral palsi, kaza geçirmiş felçlilere, tüm hasta gruplarına uygulama sonuçları pozitif olan çalışmaları gözlemleyebiliyorsunuz. Bunun haricinde hasta yakınlarının verdiği bilgiler önemli. Buraya geldiğinde 'ayakta duramıyordu, oturamıyordu' denilen hastaların aktif harekete geçtikleri gözlemleniyor." 

"KARTEPE'YE GELEN HASTA SAYISI HER YIL ARTIYOR"

Atların çok duyarlı bir canlı olduğuna işaret eden Balıkçı, "Atların sıcaklığı, pozitif enerjisi otomatik olarak hastalara yansıyor. Bunun yanı sıra atın kas gücü, fiziki gücü de ayrı bir güç kazandırıyor çünkü hareketlerini sağlayamayan bir çocuk, belli bir zaman sonra ata hükmetmeye başlaması, atı yönlendirmeye çalışması ayrı bir psikolojik değer kazandırıyor" dedi. Balıkçı, yurt dışından da hastaların geldiği merkezdeki çalışmaların, internet sayesinde çok hızlı yayıldığını bildirdi. Kartepe'ye gelen hasta sayısının her geçen yıl arttığını aktaran Balıkçı, ilçenin sağlık turizmine  hippoterapinin de eklendiğini belirtti.  Ülkü Ayyıldız da 5 çocuğundan oğlu Mustafa'nın serebral palsi hastası olduğunu söyledi.

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"ÇOK ŞÜKÜR BAZI GELİŞMELER OLDU"

Bütün zamanını çocuğuyla ilgilenmekle geçirdiğini vurgulayan Ayyıldız, "Devamlı fizik tedavi görüyor. Oturamıyordu, şimdi oturmaya başladı. Emekleyemiyordu, emekledi. Çok şükür bazı gelişmeler oldu. Botoks oldu. Çok mutluyuz. Çok şükür Allah'ıma. Oğlum uzun bir tedavi sürecinin ardından atla terapiye de başladı. Yeni başladık, bu terapiye. Fizik tedavilerinin ve botoks tedavisinin çok faydası oldu. Hareketleri çoğaldı. Şu anda iyiyiz. İnşallah yürüyecek." ifadesini kullandı. Ayyıldız, oğlunun ata ilk bindiğinde çok heyecanlandığını, alıştıktan sonra mutluluğunun gözlerinden okunduğunu sözlerine ekledi.

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