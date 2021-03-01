Engelli Personele İşaret Diliyle Covid-19 Eğitimi

Korona virüs salgını ile mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personelini ve vatandaşı salgın hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nce engelli personele işaret dili tercümanı eşliğinde ‘Covid-19 Eğitimi’ verdi.

SALGINA KARŞI EĞİTİM

Etkisi giderek artan ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen Covid-19 salgını sebebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgın eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nce eğitimler düzenleniyor. Eğitimlerin sonuncusu işaret dili tercümanı eşliğinde Gülenyüzler’de çalışan engelli personele verildi. Eğitim sırasında sosyal mesafe kuralları göz önünde bulunduruldu.

İŞARET DİLİ

Yeni Coronavirüs hastalığının tanımı ile başlayan eğitimde hastalığın, üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen (ateş, öksürük, nefes darlığı) bir hastalık olduğu ve mevsimsel gripten tam olarak ayırt edilemediği belirtildi. Ayrıca hastalığın belirtileri, nasıl bulaştığı ve hastalıktan korunma yöntemleri hakkında bilgi verildi. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen bilgiler, işaret dili tercümanınca engelli vatandaşlara aktarıldı.

MASKE VE ELDİVEN KULLANIMI

Eğitimde bireylerin kendi ve çevre sağlığı için sosyal mesafe kuralları, kişisel sağlık ve bakım, maske ve eldiven kullanımı ile çamaşır suyuyla ortam dezenfeksiyonu konularında eğitim verildi. Eğitim kapsamında maske ve eldivenlerin kullanım koşulları, nasıl giyilip çıkarılması, maske ve eldivenlerin dikkat edilmesi gereken kuralları konuları da ayrıntılı bir şekilde aktarıldı.

BİLGİ İÇİN 153

Büyükşehir Belediyesi Covid-19 tedbirleri kapsamında olabilecek eğitim taleplerine yönelik eğitimler vermeye devam edecek. Eğitim talep edecek olan kurumların 153 Çağrı Merkezi’ni aramaları yeterli.