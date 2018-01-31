banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Engelliler Derneği’nden KO-MEK’e ziyaret

Darıca KO-MEK Kurs Merkezi bu kez Darıca Bir Umut Engelliler Derneği üyelerini ağırladı.

Engelliler Derneği'nden KO-MEK'e ziyaret

31 Ocak 2018 Çarşamba 16:57

 Sadece mesleki eğitimlerle sınırlı kalmayan KO-MEK, engeli vatandaşlara yönelik verdiği eğitimler ile engelli bireylerin ihtiyacı olan İşaret Dili, Braille Alfabesi branşlarına ek olarak iş hayatında daha fazla etkin olabilmeleri için mesleki eğitimler vermeye de devam ediyor. Engelli vatandaşlarımıza yönelik verilen eğitimlerin yanı sıra yine engellilere yönelik düzenlenen sosyal sorumluluk projeleri ve farklı etkinliklerle hayatın her alanında onların yanında olan KO-MEK’i bu kez Darıca Bir Umut Engelliler Derneği Başkanı Melek Arıkan ve üyeleri ziyaret etti.

FARKLI UYGULAMALARLA GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Birçok dernek üyesi akülü arabaları ile KO-MEK Darıca Kurs Merkezine gelerek rahatlıkla sınıflara ulaşarak ders ortamında yapılan uygulamaları izledi. Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleşen ziyarete katılan engelli vatandaşlar ilk olarak Ahşap Boyama sınıfında yapılan uygulamaları izledikten sonra uygulamalı boyama etkinliği yaparak doyasıya eğlendiler. Daha sonra Bağlama kursunda eğitim alan Akif Akdemir’in yorumundan türküler, şarkılar ve isteklerle bulunarak eğlenmeye başlayan dernek üyeleri, yine kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimizin hazırladığı ikramlarla hoş bir vakit geçirdi.

 

KO-MEK KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Engelli vatandaşlara yönelik her zaman farklı projeler düzenleyerek onları da hayatın içine katan KO-MEK, ziyaret sonunda, el sanatları usta öğreticilerimizin hazırladığı hediyeleri takdim etti. Ziyarette Bir Umut Engelliler Derneği Başkanı Melek Hanım KO-MEK Darıca kurs merkezi için hazırladığı plaketi takdim etti. Gün boyunca gönüllerince eğlenip vakit geçiren Darıca Bir Umut Derneği üyeleri gün sonunda hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek ziyareti tamamlamış oldu. Tüm branşlarda kayıtların devam ettiği KO-MEK’ewww.komek.org adresinden online olarak kayıt yaptırabilirsiniz.  

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Giresunlular Köşker’e geldi Giresunlular Köşker’e geldi
Metro Hattı'nın ihalesi yarın yapılıyor Metro Hattı'nın ihalesi yarın yapılıyor
2 bin 232 ton tıbbi atık toplandı 2 bin 232 ton tıbbi atık toplandı
Burseya Dağı'nın stratejik önemi Burseya Dağı'nın stratejik önemi
Reysaş Lojistik Ortaokulu'ndan ziyaret Reysaş Lojistik Ortaokulu'ndan ziyaret
Fenerbahçe camiasının acı günü Fenerbahçe camiasının acı günü
Yukarı Çık

banner341

banner339

Giresunlular Köşker’e geldi
Kocaeli Giresun Dernek Federasyonu Başkanı Olgun Kandemir ve Giresun Dereli Derneği yönetimi Gebze Belediye...

Haberi Oku