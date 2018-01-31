Engelliler Derneği’nden KO-MEK’e ziyaret

Sadece mesleki eğitimlerle sınırlı kalmayan KO-MEK, engeli vatandaşlara yönelik verdiği eğitimler ile engelli bireylerin ihtiyacı olan İşaret Dili, Braille Alfabesi branşlarına ek olarak iş hayatında daha fazla etkin olabilmeleri için mesleki eğitimler vermeye de devam ediyor. Engelli vatandaşlarımıza yönelik verilen eğitimlerin yanı sıra yine engellilere yönelik düzenlenen sosyal sorumluluk projeleri ve farklı etkinliklerle hayatın her alanında onların yanında olan KO-MEK’i bu kez Darıca Bir Umut Engelliler Derneği Başkanı Melek Arıkan ve üyeleri ziyaret etti.



FARKLI UYGULAMALARLA GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Birçok dernek üyesi akülü arabaları ile KO-MEK Darıca Kurs Merkezine gelerek rahatlıkla sınıflara ulaşarak ders ortamında yapılan uygulamaları izledi. Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleşen ziyarete katılan engelli vatandaşlar ilk olarak Ahşap Boyama sınıfında yapılan uygulamaları izledikten sonra uygulamalı boyama etkinliği yaparak doyasıya eğlendiler. Daha sonra Bağlama kursunda eğitim alan Akif Akdemir’in yorumundan türküler, şarkılar ve isteklerle bulunarak eğlenmeye başlayan dernek üyeleri, yine kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimizin hazırladığı ikramlarla hoş bir vakit geçirdi.

KO-MEK KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Engelli vatandaşlara yönelik her zaman farklı projeler düzenleyerek onları da hayatın içine katan KO-MEK, ziyaret sonunda, el sanatları usta öğreticilerimizin hazırladığı hediyeleri takdim etti. Ziyarette Bir Umut Engelliler Derneği Başkanı Melek Hanım KO-MEK Darıca kurs merkezi için hazırladığı plaketi takdim etti. Gün boyunca gönüllerince eğlenip vakit geçiren Darıca Bir Umut Derneği üyeleri gün sonunda hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek ziyareti tamamlamış oldu. Tüm branşlarda kayıtların devam ettiği KO-MEK’ewww.komek.org adresinden online olarak kayıt yaptırabilirsiniz.