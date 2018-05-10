Vali Aksoy, mesajında, engelliliğin sadece bireyin ya da mensubu olduğu toplumun değil, tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu belirtti.





Engelliler Haftası'nın Birleşmiş Milletlere üye tüm ülkelerde değerlendirildiğini ve engellilerin sorunlarına çözüm arandığını kaydeden Aksoy, bir insanın engelli olmasının, onun diğer insanlar gibi yaşaması, çalışması ve başarılı olması için hiçbir engel teşkil etmediğini kaydetti.





Aksoy, engellilerin sıkıntı ve zorlukları olacağını ancak her şeye rağmen yaşama sevincini kaybetmemeleri gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:





"Bugün birçok engelli vatandaşımız zorlukların ardına saklanmayarak, yaşama sarılmış, bu gayretleri sonucunda pek çok alanda başarılarıyla kendilerini kabul ettirerek, örnek insanlar olmuşlardır. Engelli vatandaşlarımızın bakımında asıl önemli olan engellilerin eğitim imkanlarının hazırlanması suretiyle toplumla kaynaştırılması, toplumun ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi ve nihayetinde istihdam şartlarını yaratarak, ekonomiye etkin bir şekilde katılımlarının sağlanmasıdır. Bunun yerine getirilmesi de sosyal devletin asli görevidir. "

