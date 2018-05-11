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Engelliler Haftası'nda Darıca'nın Fedakar Annelerine Özel Program

Darıca Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler ve anneleri bir araya geldi.

Engelliler Haftası'nda Darıca'nın Fedakar Annelerine Özel Program

11 Mayıs 2018 Cuma 09:39

Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, göreve geldikleri günden itibaren "önce insan" dediklerini ifade etti.

Özel vatandaşlara her ortamda destek sağlayan ve yapmış olduğu çalışmalarla onları hayata hazırlayan personeli kutlayan Karabacak, "Engelli kardeşlerimizle gece gündüz demeden bir anne şefkatiyle ilgilenen siz değerli annelerimizin hakları ödenmez. Bu vesileyle hepinizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, engelli öğrencilerin anneleri ve öğretmenleri katıldı. 

Program sonunda engelli öğrenciler, anneleri için hazırlanan pastayı kesti.



AA
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