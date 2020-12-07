Engellilerin Akülü Sandalyelerini Büyükşehir Tamir Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 10 yıl önce kendisine verilen akülü tekerlekli sandalyesi arızalanan Burhan Aslan’ın sandalyesini tamir ederek sandalyesini teslim etti.

AKÜLÜ SANDALYESİ BOZULDU

Kandıra ilçesi Teksen köyünde ikamet eden Burhan Aslan (56) doğuştan engelli. 88 yaşında yatağa bağımlı annesi ile birlikte yaşayan Aslan’ın eniştesi 10 yıl önce sigarayı bırakırsan akülü tekerlekli sandalyeni ben alırım dedi. Sigarayı bırakan Burhan Arslan’a 10 yıl önce akülü tekerlekli sandalye aldı. Uzun bir süredir akülü tekerlekli sandalyesini kullanan Aslan’ın sandalyesi bozuldu. Aslan durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne iletti.

KISA SÜREDE TESLİM EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşamla bağlarında en önemli araç olan akülü tekerlekli sandalyelerin bakım ve tamirini ücretsiz bir şekilde yapıyor. Bu kapsamda Burhan Aslan’a ulaşan ekipler bozulan sandalyesini aldı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince alınan, akülü tekerlekli sandalyesi tamir edilerek kısa sürede teslimatını yaptı.

153’Ü ARAMAK YETERLİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tekerlekli sandalyelerde oluşabilecek akü arızası, tekerlek tamiri, fren sorunu, gövde bakımı, yağ kontrolü ve motor entegre temizliği gibi konularda tamir yapabiliyor. Tamir edilmesi gereken akülü tekerlekli sandalye ekipler tarafından alınıyor, tamir edilerek vatandaşın evine teslim ediliyor. Tekerlekli sandalye bakım ve onarımından yararlanmak isteyen vatandaşların Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 153 Çağrı Merkezini aramalarının yeterli.