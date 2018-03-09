Engelsiz öğrenciler, kadınlar gününü kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki hafif ve orta zihinsel engelli öğrenciler Büyükşehirdeki kadın personelin Kadınlar Günü’nü kutladı. Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki yiyecek içecek hizmetleri atölyesinde kendi elleriyle yaptıkları kurabiyeleri kadınlara dağıtarak günlerini kutlayan öğrenciler, büyükşehir personeline duygu dolu anlar yaşattı.

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ATÖLYESİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde, zihinsel engelli bireylerin mesleki becerilerinin artırılması, bağımsız yaşam becerileri kazandırılabilmesi, toplumsal katılımlarının arttırılması amacıyla özel eğitim programları uygulanıyor. Bu eğitim programlarının arasında yiyecek içecek hizmetleri atölyesi de bulunuyor. Hafif ve orta zihinsel engelli öğrenciler yiyecek içecek atölyesinde yaptıkları kurabiyeleri Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında çalışan kadın personele ikram ederek, kadınlar gününü kutladılar.

EĞİTİM VE AKTİVİTELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bünyesinde hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde zihinsel engelli öğrenciler için birçok eğitim ve etkinlik programı bulunuyor. Bu programlar arasında; el sanatları atölyeleri, müzik atölyesi, seramik atölyesi, yiyecek içecek hizmetleri atölyesi, bahçecilik atölyesi, drama ve halk oyunları bulunuyor. Ayrıca öğrenciler ve aileleri için psikolojik destek programları da düzenleniyor. Bu programlar; bireysel destek, aile görüşmeleri, grup terapisi ve aile terapisi şeklinde gerçekleşiyor.

EL BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN

El sanatları atölyesinde bireylerin, çeşitli teknikleri öğrenerek takı yapabilmeleri, kumaş boyama, cam boyama yapabilmeleri, çeşitli malzemeleri bir araya getirerek dekoratif eşya yapabilmeleri, nakış, örgü gibi teknikleri kullanarak ürün elde edebilme becerilerinin kazandırılması ve geliştirilmesi sağlanıyor. Ayrıca merkezde bulunan seramik atölyesinde bireylerin, çeşitli şekillendirme yöntemlerini kullanarak form oluşturma becerisi kazanmaları ve gerekli araç-gereç kullanımını öğrenmeleri sağlanıyor.

ÖZEL EĞİTİMLER VERİLİYOR

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel eğitim uzmanı tarafından, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri zihinsel engelli bireylere uygulanıyor. Neden-sonuç ilişkisi kurabilme, yaratıcılığın ve hayal gücü gelişiminin önünü açma, sorgulama ve ifade edebilme olanağı sağlamaya çalışma ve grupla birlikte hareket edebilme yetisi kazandırmak için de drama eğitimleri veriliyor. Ayrıca sosyal aktivite ve beceri geliştirme eğitimi olarak yöresel halk oyunları eğitimleri veriliyor.

ÇEŞİTLİ EĞİTİMLER

Bağımsız yaşam odası engelli bireylerin günlük hayatlarında evde karşılaştıkları zorluklara uyum sağlamaları ve alışmaları amacıyla mobilya ve günlük kullanabileceği eşyalarla döşenmiş eğitsel ve hayata dair çalışmalar yapılıyor. Merkezde bulunan müzik atölyesinde, bir şarkıya ritim ile eşlik edebilme, bir müzik aleti çalabilme, şarkı söyleyebilme, grupla bir şarkı performansı sergileyebilmek için gerekli olan beceriler kazandırılıyor. Ayrıca Yiyecek İçecek Hizmetleri atölyesinde bireylerin, beslenme, temizlik kuralları, sofra görgü kuralları, yemek pişirme, basit pasta, börek, kurabiye pişirme, aynı zamanda hazır ürünlerin yapılması ve servis edilmesi eğitimi veriliyor.