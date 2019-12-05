Engelsiz Şefler Canlı Yayında Hünerlerini Sergiledi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin özel öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde, Fox Tv de yayınlanan ‘Çağla ile Yeni Bir Gün’ programına konuk oldu. Edanur ve Enes, canlı yayında hünerlerini sergiledi.

CANLI YAYINA KATILDILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 17- 35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde özel gereksinimli bireylere yönelik hayata geçirdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlıyor. Bu kapsamda özel öğrenciler 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde Fox Tv de canlı yayına katıldı.

SEBZELİ ÇORBA YAPTILAR

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin engel tanımayan şefleri Edanur ve Enes, canlı yayında öğrendiği yemekleri yapma fırsatı buldu. Engelsiz şefler, Fox Tv de yayınlanan ‘Çağla ile Yeni Bir Gün’ programında şefleri Emel Ulukut ile birlikte sebzeli çorba yaptı.

YETENEKLERİNİ GÖSTERDİLER

Özel bir günde katıldıkları canlı yayın ile diğer özel bireylere neler yapabileceklerini ekrandan gösteren engelsiz şefler Edanur ve Enes, Çağla Şikel’den övgüler aldı. Program öncesi Çağla Şikel, Edanur ve Enes ile yakından ilgilendi.