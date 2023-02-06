GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Taş'ı arama çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın bulunduğu binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekipleri binada yer altı tarama cihazı ve kurtarma köpekleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Taş'ı arama çalışmaları devam ediyor

06 Şubat 2023 Pazartesi 21:03

  Depreme Adıyaman'da yakalanan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi, yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Milletvekili Taş ve ailesi, Atatürk Bulvarı Tapı Kadastro Müdürlüğü yakınlarında yer alan binalarında bulundukları esnada depreme yakalandı. Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin yanı sıra, binada bulunan birçok kişi de enkaz altında kaldı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye sevk edilen ekipler, arama köpekleri ve yer altı tarama cihazı ile Milletvekili Taş'ın bulunduğu binada arama çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan taramalarda bina içerisinde sıcak insan vücudu tespit edildi. Arama ve kurtarma köpekleri ile çalışmalar sürdürülüyor. 
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Yakup TaşDeprem
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Deprem bölgesine 250 milyon lira acil destek, 300 bin battaniye gönderildi Deprem bölgesine 250 milyon lira acil destek, 300...
İRFAN ŞAHİN SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİN DE GÖREV YAPIYORDU İRFAN ŞAHİN SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİN DE...
17 Ağustos depreminin en ağır bilançosunu yaşayan Gölcüklüler depremzedelere yardım elini uzattı 17 Ağustos depreminin en ağır bilançosunu yaşayan...
Depremlerin ardından 7 gün süreyle milli yas ilan edildi Depremlerin ardından 7 gün süreyle milli yas ilan...
Okul çevrelerinde yapılan denetimde göz açtırılmadı Okul çevrelerinde yapılan denetimde göz açtırılmadı
İYİ Parti Kocaeli depremzedeler için kan vermeye gitti İYİ Parti Kocaeli depremzedeler için kan vermeye...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Deprem bölgesine 250 milyon lira acil destek,...
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar: “Bin 651 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 bin...

Haberi Oku