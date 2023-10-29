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ER BAKAN SPOR’DAN 100. YIL MESAJI

Er Bakan Spor kulübü başkanı Şamil Ayyıldız, Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

ER BAKAN SPOR'DAN 100. YIL MESAJI

29 Ekim 2023 Pazar 11:13

Kutlama mesajında Ayyıldız; ‘’ Aziz milletimizin fedakarlığı ve tarifsiz mücadelesiyle tam bir asır evvel kuruluşu ilan edilen Cumhuriyetimiz bugün 100 yaşındadır. 29 ekim yalnızca bir tarihten ibaret değildir, 29 ekim tarihte eşine pek rastlanmayan bir nitelikte verdiğimiz destansı mücadeledir.

Cumhuriyetimizin en kıymetli mirası bu toprakları vatan olarak sahiplenen her bir vatandaşın inancına, diline ve etnik kökenine saygı göstermektir ve bu inanç hiç değişmeden günümüze kadar da taşınmıştır.

Bizlerde Er Bakan Spor kulübü olarak, bu inanç ve azimle ülkesinin değerlerini ve milli duruşu benliğinde taşıyan binlerce sporcunun yetişmesinde rol alarak milletimize ve cumhuriyetimize hizmet etmekteyiz.

Başta Cumhuriyet’in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum.

29 Ekim dolayısıyla kulübümüzün isim sahibi Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın doğum gününü kutluyor, kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun. ‘’

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