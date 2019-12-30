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Erasmus öğrencileri Kocaeli’nin tarihini tanıdı

Sakarya Üniversitesi’nde Erasmus kapsamında eğitim gören yabancı öğrenciler, ‘’Gez-Gör Kocaeli’’ programıyla İzmit’te tarih turu yaptı ve Ormanya’yı gezdi.

Erasmus öğrencileri Kocaeli'nin tarihini tanıdı

30 Aralık 2019 Pazartesi 09:56

2019-2020 eğitim-öğrenim yılında Sakarya Üniversitesi (SAÜ)’nde Erasmus kapsamında öğrenim görmeye başlayan 41 yabancı öğrenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘’Gez-Gör Kocaeli’’ programı kapsamında tarih ve doğa gezisine katıldı. İzmit ilçesinde tarih turuna çıkan ve Ormanya’yı gezen yabancı öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri çok beğendiğini dile getirdi.

 

41 ERASMUS ÖĞRENCİSİ

SAÜ’de eğitim gören 41 yabancı öğrenci, Ormanya’da Kocaeli’nin doğasıyla tanışırken temiz havanın tadını çıkardı. Rehberler eşliğindeki şehir gezisi kapsamında İzmit’te tarih turuna çıkan grup, Tarihi Orhan Camii, Akçakoca Meydanı, Selim Sırrı Paşa Konağı, Kapanca Sokak ve Kültür Tepesi’ni ziyaret etti. Eğlenceli bir gün geçiren yabancı öğrenciler, günün tadını bol bol fotoğraf çektirerek çıkardı.

 

BAŞVURMAK ÇOK KOLAY

Kocaeli’nin tarihi, turistlik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar www.gezgorkocaeli.com internet adresini ziyaret ederek katılmak istedikleri turu seçebiliyor. En az 20 kişi olmak ve 18 yaşından büyük olmak kaydıyla gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar ayrıca Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni de arayabiliyor.








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