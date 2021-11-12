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Eray Şamdan, Dünya Şampiyonluğu İçin Tatamiye Çıkıyor

Darıca’nın ve Türkiye’nin gururu Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Eray Şamdan, bu kez Büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonluğu için tatamiye çıkacak.

Eray Şamdan, Dünya Şampiyonluğu İçin Tatamiye Çıkıyor

12 Kasım 2021 Cuma 15:32

Olimpiyat ikincisi olarak karate branşında ülkemize tarihindeki ilk madalyayı getirerek adını tarihe yazdıran Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün milli sporcusu Eray Şamdan, bu kez Dünya Şampiyonluğu için tatamiye çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce Avrupa Şampiyonluğu ve Gençlerde Dünya şampiyonluğu bulunan başarılı sporcu, Büyükler kategorisinde de Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edecek. 16-21 Kasım 2021 tarihlerinde Dubai’de gerçekleşecek 25. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası için bugün yola çıkan Eray Şamdan, hem 60 kg ferdi hem de takım müsabakalarında Takım Kumite’de mücadele edecek. 120 ülkeden 1200 sporcunun mücadele edeceği şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandığını ifade eden Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Eray Şamdan, Büyükler Dünya Şampiyonu olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

BIYIK: “ERAY’A SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Dubai’de ilk müsabakasına 17 Kasım Çarşamba günü çıkacak olan Eray Şamdan’a başarılar dileyerek sonuna kadar arkasında olduklarını belirtti ve şöyle konuştu: “Eray kardeşimiz hem bizim hem de ülkemizin gururu. Olimpiyat ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı ve ülke sporu için tarihe geçti. Aynı başarısını Dünya Büyükler Karate Şampiyonası’nda da göstereceğine ve madalya koleksiyonuna bir şampiyonluk madalyası daha ekleyeceğine yürekten inanıyorum. Eray kardeşimize sonuna kadar güveniyoruz. Her zaman yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Eray Şamdan ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”





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