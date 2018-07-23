Eray Şamdan Dünyayı Dize Getirdi

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Yıldızı Eray Şamdan tarih yazmaya devam ediyor. Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Karatecimiz Eray Şamdan, Japonya’da yapılan Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler 60 Kilogram Kumite dalında bütün rakiplerini geçerek Üniversiteler Dünya Şampiyonu olan Şamdan, Türkiye’nin Şampiyona da elde ettiği tek altın madalyanın sahibi olarak sadece Darıca değil, Kocaeli ve Türkiye’nin de gururu oldu. Kariyerinde 1’i Üniversiteler olmak üzere 7 Avrupa Şampiyonluğu, 1 Dünya Şampiyonluğu, 1 Dünya Üçüncülüğü ve 1 Avrupa Üçüncülüğü bulunan Şamdan, Üniversiteler Dünya Şampiyonluğuyla beraber henüz 21 yaşında olmasına rağmen, Karate tarihine adını altın harflerle yazdırdı.



DARICA’NIN İLK DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU



Bursa Uludağ Üniversitesi BESYO bölümünde eğitim hayatını sürdüren Darıca Belediyesi’nin yıldızı Şamdan, Perşembe günü yapılan eleme müsabakalarında ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Güney Afrikalı Brandon Shepherd’i 9-0, Çeyrek finalde İtalyan Mattia Pampaloni’yi 7-0, Yarı finalde İran’lı Ali Meskini’yi de 4-3 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. Dün yapılan final müsabakasında genç yıldızımız, Suudi Saud Albasher ile karşılaştı. Zorlu geçen müsabakayı 5-3 alan Şamdan, Kariyeri’nin 2.Dünya Şampiyonluğu’nu Üniversiteler de elde etti. Darıca’ya ise tarihinin ilk Dünya Şampiyonluğu’nu yaşatan Şamdan’ın bu başarısı, bölgemizde büyük sevinç yaşattı.



DARICA SPORDA MARKA OLDU



Milli Gururumuz Eray Şamdan’ın başarısı sonrası Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Kulüp Başkanı Bekir Güven tebriklerini iletiler. Başkan Karabacak spora yaptıkları yatırımların hız kesmeyeceğini ifade ederek, Eray gibi Al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıran nice Dünya Şampiyonalarını yetiştireceklerini ifade etti. 2020 yılında Tokyo Olimpiyatları’nın en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Başkan Karabacak, Karate ve Atletizm de marka olan Darıca’nın Olimpiyatlarda mutlaka yer alması için çalışmalara devam edeceklerini açıkladı. Milli Sporcumuzun Babası ve Antrenörü Adnan Şamdan ise bir kez daha Dünya Şampiyonluğu yaşamanın verdiği mutlulukla sevinç göz yaşları döktü. Teknik Direktör Şamdan, “Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve Şampiyonluklarımızın mimarı olan Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak ve Kulüp Başkanımız Bekir Güven’in desteklerini karşılıksız bırakmadığımız için bir kez daha gururluyuz.”dedi.