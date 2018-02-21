Eray Şamdan'dan vali ziyareti

16-18 Şubat’ta Dubai’de gerçekleştirilen dünyanın en iyi sporcularının yarıştığı “Büyükler Premier Karate Ligi” nde ülkemizi başarıyla temsil ederek finale kalan ve bronz madalyanın sahibi olan Darıca Spor Kulübü Sporcularından Şampiyon Karateci Eray Şamdan, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’u ziyaret ettiler.

DARICA SPOR KULÜBÜ SPORCULARINDAN ŞAMPİYON KARATECİ









Ziyarette; Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Antrenör Adnan Şamdan ve Darıca Spor Kulübü Sporcularından Şampiyon Karateci Eray Şamdan katıldılar.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Darıca Spor Kulübü Sporcularından Şampiyon Karateci Eray Şamdan’ı Sayın Valimize tanıtarak, alınan başarılar ile ilgili bilgi sunumunda bulundu ve kabullerinden dolayı teşekkür etti.