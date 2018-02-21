banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eray Şamdan'dan vali ziyareti

16-18 Şubat’ta Dubai’de gerçekleştirilen dünyanın en iyi sporcularının yarıştığı “Büyükler Premier Karate Ligi” nde ülkemizi başarıyla temsil ederek finale kalan ve bronz madalyanın sahibi olan Darıca Spor Kulübü Sporcularından Şampiyon Karateci Eray Şamdan, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’u ziyaret ettiler.

Eray Şamdan'dan vali ziyareti

21 Şubat 2018 Çarşamba 10:09

 DARICA SPOR KULÜBÜ SPORCULARINDAN ŞAMPİYON KARATECİ 


Ziyarette; Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Antrenör Adnan Şamdan ve Darıca Spor Kulübü Sporcularından Şampiyon Karateci Eray Şamdan katıldılar.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Darıca Spor Kulübü Sporcularından Şampiyon Karateci Eray Şamdan’ı Sayın Valimize  tanıtarak, alınan başarılar ile ilgili bilgi sunumunda bulundu ve  kabullerinden dolayı teşekkür etti.
Darıca Spor Kulübü Sporcularından Şampiyon Karateci Eray Şamdan’ı tebrik ederek ödülünü veren  Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, başarılarının devamını diledi ve ziyaretten  duyduğu memnuniyeti belirtti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Köşker gençlerin yanında Başkan Köşker gençlerin yanında
Hak-İş büyük mücadele verdi Hak-İş büyük mücadele verdi
Ceyhan, işçilerle görüştü Ceyhan, işçilerle görüştü
Başbakan Sayın Yıldırım’a Gebze Bölgesi mektubu Başbakan Sayın Yıldırım’a Gebze Bölgesi mektubu
4 işçinin öldüğü trafik kazası 4 işçinin öldüğü trafik kazası
Şehidin adı Gebze'de okula verildi Şehidin adı Gebze'de okula verildi
Yukarı Çık

banner341

banner339

Başkan Köşker gençlerin yanında
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Haberi Oku