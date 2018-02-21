Eray Şamdan'dan vali ziyareti

DARICA SPOR KULÜBÜ SPORCULARINDAN ŞAMPİYON KARATECİ
Ziyarette; Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Antrenör Adnan Şamdan ve Darıca Spor Kulübü Sporcularından Şampiyon Karateci Eray Şamdan katıldılar.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Darıca Spor Kulübü Sporcularından Şampiyon Karateci Eray Şamdan’ı Sayın Valimize tanıtarak, alınan başarılar ile ilgili bilgi sunumunda bulundu ve kabullerinden dolayı teşekkür etti.
Darıca Spor Kulübü Sporcularından Şampiyon Karateci Eray Şamdan’ı tebrik ederek ödülünü veren Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, başarılarının devamını diledi ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.