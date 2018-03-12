Erbakan Darıca'da Anıldı

Programa katılarak kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Necmettin Erbakan’ın büyük bir dava adamı olduğuna dikkat çekerek, “ölümünün 7. yılında kendisini saygı ve rahmet anıyorum.” dedi.

Başkan Karabacak, aradan geçen yedi yıla rağmen rahmetli, Erbakan’ın fikir ve düşüncelerinin daha iyi anlaşıldığına vurgu yaparak, “ömrünü davasına ve vatanına adamış büyük bir devlet adamıydı. Her türlü hukuksuz ve mesnetsiz engellemelere rağmen davasından vazgeçmeyen, hayatının son günlerine kadar ülkemiz adına fikir düşüncelerini korkusuzca ortaya koyan Erbakan Hocamızın yarım asra yakın süren siyasi hayatından bizlerin ve gençlerimizin alacağı çok örnek vardır. Kendisine bir kez daha Rabbimden rahmet diliyorum, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.