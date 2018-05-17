Erbakan Hoca adına hayrat çeşmesi

Milli Görüşün kalelerinden ve Erbakan’ın övgüsüne mazhar olmuş Mollafenari köyünün girişinde, Muhtarlığın tahsisi etttiği bölgeye yerleştirilen hayrat çeşmesinin çevre düzenlemesi çalışmalarında son aşamaya gelindi. Önümüzdeki günlerde, açılışına Erbakan Vakfı Genel Başkanı ve Merhum Erbakan’ın oğlu Dr. Fatih Erbakan’ında katılması bekleniyor.Teravih namazı sonrası, köyün kadim Milli Görüşçüleri ve Erbakan Vakfı ilçe ve İl yöneticileri çeşmenin bulunduğu alanda incelemelerde bulunup hatıra fotoğrafı çektirdiler.