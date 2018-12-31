Erbakan Vakfı Fetih Mesajı Yayımladı!

Mekke'nin Fethi'nin İslam tarihi açısından çok büyük önem arz ettiği kaydedilerek, "Müslümanlar açısından birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu İslam dininin en önemli şehri olan Mekke'nin fethinde görmüş olduk. Bugün olduğu gibi çeşitli Müslüman topluluklar yine baskı ve zorbalıklarla bas basa idi. Ne zaman ki bir araya geldiler ve büyük bir güç oldular, daha önce kovuldukları Mekke şehrine hiç savaş yapmadan girdiler. Dun olduğu gibi bugün de Müslümanlar açısından en fazla birlik ve dayanışma ruhuna ihtiyacımız var. Tarihi süreç açısından 11 Ocak'ta fethedilen Mekke için fetihten 4 yıl önce inen Fetih suresi Fethi müjdeliyordu. Mekke'nin Müslümanların eline geçmesindeki tek engel fethe çıkılmasıydı ki 1 Ocak tarihinde Peygamber Efendimiz önderliğindeki İslam ordusu fetih için sefere çıkmıştır. İşte biz, bugünü bu yüzden kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.