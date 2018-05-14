Erbakan Vakfı'ndan eğitim semineri

14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:25
İlçe yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle temsilcilerinin tam kadro katıldığı seminerin konuşmacısı Bursa Erbakan Vakfı İl başkanı Naim ÖZTÜRK oldu. Hak -batıl mücadelesini Hazreti Adem Peygamberden alıp günümüze kadar geçirdiği aşamaları tarihi serüven içinde anlatan Naim ÖZTÜRK, 2 saat boyunca yaptığı sunumu, vakıf teşkilatı pür dikkat dinledi. Salonun büyük bir kısmını dolduran gençler dikkatlerden kaçmadı. Seminere katılımın çoğunu gençlerin oluşturması, Gençlik Kolları Başkanı Halil BİLİKÇİ ve ekibinin geceli gündüzlü yaptıkları çalışmalarının bir sunucu olduğu gerçeği gözardı edilemez.
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