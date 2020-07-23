Erbakan'dan Devri Alem'e tarihi açıklama

20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı yıldönümünün kutlandığı bugünlerde, Merhum başbakanlardan Kıbrıs Barış Harekatı’nı yapan CHP ve MSP koalisyonu hükümetinde Başbakan Yardımcılığı yapan ve harekatta Başbakan Vekili olarak imzası olan Merhum Erbakan Hoca ile Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili vefatından kısa bir süre önce 21 Şubat 2010’da Ankara Balgat’taki evinde belgesel çekmiştik. Birçok TV kanalında yayınlan belgeseli Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümünde sizlerle paylaşıyor, şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Necmettin Erbakan, Kıbrıs Harekatı’nda yaşananları daha dün yapılmış gibi hatırlayarak harekatın nasıl yapıldığını tek tek anlatmaya başladı. Merhum Erbakan, Devri Alem Belgesel TV kameralarına çok önemli açıklamalar yaparak, harekat emrini kendisinin verdiğini söylemişti. Erbakan Hoca’dan Devri Alem Belgesel TV programına tarihi açıklama;







ECEVİT HAREKATA KARŞIYDI

Kıbrıs Barış Harekatı’nın tarihi olay olduğunu açıklayan Erbakan, “Şayet bizim emrini verdiğimiz harekat planı aynen uygulansaydı, Kıbrıs olayı 40 yıldır sürüncemede kalmazdı.’’ dedi. Kıbrıs Barış Harekatı’nın arka planını Devr-i Alem kamerasına şöyle anlattı;

…” Başbakan Ecevit Kıbrıs Harekatı’na isteksizdi, ancak Kıbrıs’ta çok acı olaylar oluyor ve her gün birçok Türk, Rumlar tarafından öldürülüyordu. Dönemin Genel Kurmay Başkanı Semih Sancar, sürekli hükümetle görüşmeler yapıyor, ve askeri istihbarattan gelen bilgilere göre Kıbrıs’ta yaşanan Rum vahşetine dur demek için, bir an önce müdahale yapılması gerekiyordu.” …

O yıllarda tüm dünya bizim böyle bir harekât yapmamıza karşıydı. Ancak savaşa Ecevit’te karşıydı. Son görüşmeler için Kıbrıs’ın garantör ülkelerden olan İngiltere ile birlikte, harekât yapalım diyen Ecevit bizim karşı çıkmamıza rağmen Londra’ya gitti, Ecevit yanlış bir şey yapmasın diye Oğuzhan Bey’ide Ecevit’in yanına verdik. Genel Kurmay Başkanı Semih Sancar ve diğer yetkililerle Ecevit ve Türk heyetini Esenboğa Hava Limanı’ndan uğurladıktan sonra Semih Sancar Paşa bana özel bir görüşme yapalım dedi ve Esenboğa Hava Limanı’nda Genel Kurmay Başkanı Semih Sancar Paşa ile aramızda şu tarihi konuşma geçti.

SAVAŞ EMRİNİ ESENBOGA’DA VERDİM

Genelkurmay Başkanı Semih Sancar ile Esenboğa Havalimanı’nda bir odada görüşme yaptık. Sancar Paşa bana, “Sayın Erbakan sizler şu andan itibaren Başbakan Vekilisiniz. Kıbrıs’ta büyük katliamlar yaşanıyor. Sayın Ecevit’in Londra’dan dönmesi uzun zaman alacaktır. Başbakan Vekili sıfatı ile bizlere hareket emrini verirseniz, biz çıkarma için hazırlık yapabiliriz, harekat emrini verebilir misiniz?” diye sordu. Ben de harekat emrini verebilirim dedim. Tekrar söz alan Sancar Paşa daha önce de bu tür harekat emirleri verildi ancak harekat yapılmadan geri alındı. Bu kez geri alınmamalı, geri almamak ve kesinlikle çıkarma yapmak üzere verilmeli. Bir kez daha geri alınırsa askerlerin morali bozulur, Kıbrıs tümü ile elimizden gider…” dedi ve devam etti, “Daha önce de birkaç kez Kıbrıs’a çıkarma emri verilmiş ve sonradan geri alınmıştı. Sancar Paşa bunları hatırlatıyordu. Orada harekat emrini verdim ve Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlık yapmaya başladı. Ecevit Londra’da İngilizlerle birlikte Kıbrıs’a çıkarma yapalım diye görüşmeler yaparken, verdiğim emir üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri çoktan çıkarma hazırlığına başlamıştı.

KEMAL KAYACAN, ‘BEN KIBRISI ALIRIM’

Genel Kurmay Başkanı Semih Sancar’a harekâtın teknik durumu ve başarı oranını sordum. Toplantıda yer alan dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Kemal Kayacan söz alarak, ‘Sayın Erbakan hiç merak etmeyin ben Karadenizliyim, denizi ve denizcilik tarihini çok iyi bilirim. Sadece Türk Deniz Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ı alma imkanı var dedi. Her türlü hazırlık yapıldı ve Kıbrıs Harekatı başarı ile tamamlanacak’diyen askerlerin verdiği bu bilgileri aldıktan sonra çok rahatladım. Kıbrıs Harekatı karadan, karaya. Havadan karaya. Havadan denize, denizden karaya birçok harekat unsurunu bir arada kapsıyordu. Böyle bir harekât çok iyi planlanmıştı. Askerimiz çok başarılı çalışma yapmıştı.

ECEVİT ÇOK KORKTU

Sayın Ecevit, büyük umutla gittiği İngiltere’den eli boş dönüyordu… İngilizler, Türkiye ile birlikte çıkarma yapmayacaklarını söyleyince Ecevit büyük umutla gittiği Londra’dan hayal kırıklığı içinde Türkiye’ye döndü. Ecevit’i, Türkiye’ye döndükten sonra hava limanında karşılayıp, harekat emrini verdiğimizi söyleyince Ecevit şok oldu ve şaşırdı birden... ‘’Dünya ne der?.. Bu çıkarmayı dünyaya nasıl anlatırız…’ diye endişesini dile getirdi. Ecevit’e cevaben ‘Sayın Başbakan hiç endişe etmeyin.’ dedim. Biz çıkarma planı yaptık ve 5 günde varmak istediğimiz yere varabileceğimizi söyledik ve bilindiği gibi harekât başladı ve bizim 5 günde gerçekleştireceğimiz planı askerlerimiz 3 günde gerçekleştirdi. Askerimizin hazırlık yapması ve harekata dünya ülkelerinin tepkisini ölçmek için geçici olarak ateş kes kararı aldık…”

LARNAKA ALINMALIYDI

Mili görüş lideri Erbakan sorularımıza cevap verirken Devr-i Alem kamerasına açık açık konuşarak tarihe not düştü. Sayın Erbakan adeta o günleri yeniden yaşıyor gibi heyecanlanıyordu ve “ İkinci harekatın başlamasından sonra planlanan hedefe ulaşıldı, öngörülen yere ulaştık” diyordu. Zor durumdaki Türkler kurtuldu. Ancak bize haber vermeden Ecevit, harekatı sona erdirdi. Bizim planımızda, hala sultanın türbesinin bulunduğu Larnaka’yı almak vardı. Larnaka’nın alınmaması ve Maraş Bölgesi’nin iskana açılmaması büyük bir hata. Ecevit ve ondan sonra gelen hükümetlerin Kıbıs’la ilgili milli bir politikaları olmadığı için sürüncemede kaldı.. 1974 yılında Milli Selamet Partisi hükümette olmasaydı Kıbrıs Barış Harekatı olmazdı” diye konuştu.

EZBER BOZAN BELGE

Biz, Sayın Erbakan Hoca ile Kıbrıs Barış Harekatı’nı konuşurken Erbakan Hoca’nın basın danışmanı Mehmet Karaman Bey bu röportajı yaptığımız 21 Şubat 2010 Pazar günkü Star Gazetesi’nde yer alan Barış Harekatı ile ilgili “İngiliz arşiv belgelerinde yer alan Star Gazetesi’nin haberi “ köprünü getirdi. Tarihe ışık tutan bu haber Milli Gazete’de tam metin olarak yayınlandı. (Kaynak: Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze Arşivi)

Erbakan Hoca ile Kıbrıs Barış Harekatı Belgeselimizi İzlemek İçin tıklayın; https://www.youtube.com/watch?v=_0yApNWMTjo&app=desktop







