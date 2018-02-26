Erbakan'ı Anma Programı

Erbakan, 25 Şubat Pazar günü Kocaeli kapalı spor salonunda yapılan anma programı için, salonun içini ve dışını dolduran Milli Görüşçüler, Merhum Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın katılımıyla anıldı. Bir çok sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı program Kuran tilaveti ile başladı. Ardından, Erbakan ve Şehitlerimizin ruhu için okunan hatimlerin duasıyla devam etti. Daha sonra kürsüye gelen Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih ERBAKAN Kocaeli’yi coşturdu. Gençlerin ve Hanım katılımcıların yoğun olduğu programa Gebzeden de bir çok dernek, muhtar, sendika siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun yeraldığı programa ilgi oldukça fazlaydı. Gebze Erbakan Vakfı Başkanı Engin Kılıç; “ Katılım sağlayan bütün Gebzelilere teşekkür ederken, her geçen gün Merhum hocamızın değeri daha çok anlaşılmaktadır. İslam dünyasında yaşana n sıkıntıların neredeyse tamamının, Erbakanın gösterdiği hedefleri hayata geçirilmediğinden kaynaklandığını, bunun en somut örneğinin ise bir avuç Siyonist zihniyetin 1,5 milyarlık İslam alemine kan kusturduğunu beliterek, umarımk bundan sonra aynı hataları işlemeyiz ve hocamızın D8 projesini bir an evvel hayata geçirerek bütün insanlığı zilleten kurtarırız.” dedi.



