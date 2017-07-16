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Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek geldi.

Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

16 Temmuz 2017 Pazar 01:21

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyerek geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Nakkaştepe'ye geldi. 

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, şehit yakınları ve gaziler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile "Milli Birlik Yürüyüşü"ne katıldı. Yürüyüşte, Erdoğan'ın Türk bayrağı tişörtleri giyinen torunları Ahmet Akif ve Mahinur Albayrak da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Makamı'nın yanından yürüyerek tören alanına geldi. Erdoğan'ı tören alanında İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan karşıladı.

Tören alanındaki vatandaşlara, Erdoğan'ın yürüyüşü dev ekranlardan izletildi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarını taşıdı.

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