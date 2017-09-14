Erdoğan Eksel vefat etti

Gebze kamuyonun yakından tanıdığı, uzun yıllar Gebze Etap Makina olarak ticaret yapan, Gebze Ticaret Odasınd ada görev yapan Erdoğan Eksel, 78 yaşında vefat etti.

Gebze kamuyonun yakından tanıdığı, uzun yıllar Gebze Etap Makina olarak ticaret yapan, Gebze Ticaret Odasınd ada görev yapan Erdoğan Eksel, 78 yaşında vefat etti.

Gebze Rotary Kulübünün kurucularından olan, sosyal faaliyetleriyle dikkat çeken Eksel, Dilovası’nda kurulu Basf Sümerbank Fabrikasında da teknik müdürlük yapmıştı. Antalya Kaş’ta vefat eden Eksel’in cenazesi Darıca’dan kaldıralacak. www.gebzegazetesi.com olarak Eksel’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz