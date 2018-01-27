Erdoğan Kocaeli'de

AK Parti İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi için ilimize gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce miting yaptı ardından kongreye katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmit Yahyakaptan Pazar Alanı’nda gerçekleşen mitingde Kocaeli halkıyla kucaklaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar alanının hemen yanında bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı’nın 5’inci olağan kongresi öncesinde kürsüye çıkarak kendisini dinlemeye gelenlere hitap etti. İstanbul’dan helikopterle gelen ve Cengiz Topel Havalimanı’nda inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra araçla miting alanına geçti.

SLOGAN VE ALKIŞLAR

Burada slogan ve alkışlar eşliğinde karşılanan Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’na değindi, “Teröristler bunun bedelini çok ağır ödeyecek” dedi. Kocaeli halkına ‘asaletli topluluk’ diye hitap eden Erdoğan, ülke gündemine dair konuşmasının ardından spor salonuna girerek gençlik kollarının kongresine katıldı. Gençlerin tezahüratları eşliğinde salona giren Recep Tayyip Erdoğan, gördüğü manzara karşısında adeta mest oldu.

SALON TIKA BASA DOLDU

Gece gündüz demeden Kocaeli Teşkilatları için koşturan vefalı AK gençlerin kongresi Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşiyor. Yahyakaptan Pazar Alanı’ndaki heyecan dolu mitingden sonra başlayan kongrede coşku devam etti. Reis için atılan sloganlarla inleyen salon deyim yerindeyse tıka basa doldu. Kongre gençlerin olunca coşku ve heyecan da görülmeye değerdi.

ANKARA KOCAELİ’YE AKIN ETTİ

AK Parti Kocaeli Teşkilatları protokolü programa tam kadro katılırken, kongrede aynı zamanda Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Parti Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldı. Mevcut Başkan Emre Kahraman’ın adaylığında gerçekleşen kongrede 50 kişilik yönetim kadrosu ve büyük kongrede delege olacak 27 kişi seçildi.

GENÇLER SİZİNLE GURUR DUYUYORUM

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrenin açılış konuşmasını mevcut İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman yaptı. “Bir genç büyür Recep Tayyip Erdoğan olur” diyerek söze başlayan Başkan Kahraman, 12 ilçeyi sayarak, “Tankların karşısında duran Kocaeli gençliği burada mı? “dedi. Başkan Kahraman’dan sonra kürsüye çıkan AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Bugün buradan konuşacak çok şey var ama bugün biz konuşmayacağız. Bugün gençlerimiz konuşacak. Kurucu gençlik kolları başkanı olarak sizinle gurur duyuyorum” diyerek kongrelerin hayırlara vesile olmasını diledi.

KOCAELİ SENDEN YANADIR

Her yerde üzerine düşeni fazlasıyla yapan Kocaeli gençliğine teşekkür eden AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş sözü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a bıraktı. “Kocaeli’nin yiğit gençleri” diyen Bakan Bak, “Dünya karşı olsa da Kocaeli senden yanadır. Kocaeli gençliğiyle gurur duyuyoruz” dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan ise “Sizler 15 Temmuz’da bu nesli namusunu çiğnetmediniz. Helal olsun Kocaeli” dedi.

3 AY SONRA YENİDEN KOCAELİ'DE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre salonuna geldi. En son sınıf arkadaşı Nebi Güdük’ün cenaze törenine katılmak için kentimize gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 aylık süren hasrete son verdi. Binlerce Kocaelili Reis sevdalısı Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’na akın ettti.

KOCAELİ BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

“Kocaeli girdiğimiz hiçbir mücadelede bizi yalnız bırakmadı” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2019 seçimlerinde Kocaeli’den bugüne kadarki oy oranının çok üzerinde bir oy bekliyorum. Çünkü 2019 bizim için çok önemli. Kocaeli, halk oylamasında Türkiye ortalamasının üzerinde oy alarak bize büyük destek verdi" ifadelerini kullandı.