Erdoğan, kurtarma çalışmalarını takip ediyor

- Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
- Hava Kuvvetleri Komutanlığından Giresun'daki arama kurtarma faaliyetlerine destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a gitti.
Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.
AA