Erdoğan müjdeyi verdi!

Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında müjdeyi şu sözlerle ifade etti, "Ülkemizin maden politikasını 2017 de yeniden belirledik. Derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın yollarına girdik. Türkiye tarihinin en büyük keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdik. Fatih sondaj gemimiz 20 temmuzda 2020 tarihinde Tuna 1 kuyusunda başlattığı çalışmada 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiştir. Fatih sondaj gemimizi boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum. Neticeye ulaşmış olduk; Karadeniz’e yolladığımız Fatih sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı. Bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın ilk parçasıdır. Yıllarca dışa bağımlılığın sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak geleceğe daha güvenle bakacağız. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazının milletimizin kullanImına sunmaktır. Bunca yıl sabırla yürüttüğümüz çalışmaların meyvesini almış oluyoruz. Benzer bir haberi Akdeniz’den de bekliyoruz. Akdenizdeki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Biz de arayacağız ver inşallah bulacağız. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Türkiye kimsenin gölgesine sığınmadan kendi ayakları üzerinde duracağı güce ve kaynağa sahiptir."