banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erdoğan müjdeyi verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye’nin ve dünyanın merakla beklediği müjdeyi verdi

Erdoğan müjdeyi verdi!

21 Ağustos 2020 Cuma 15:22

 

Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında müjdeyi şu sözlerle ifade etti, "Ülkemizin maden politikasını 2017 de yeniden belirledik. Derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın yollarına girdik. Türkiye tarihinin en büyük keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdik. Fatih sondaj gemimiz 20 temmuzda 2020 tarihinde Tuna 1 kuyusunda  başlattığı çalışmada 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiştir. Fatih sondaj gemimizi boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum. Neticeye ulaşmış olduk; Karadeniz’e yolladığımız Fatih sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı. Bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın ilk parçasıdır. Yıllarca dışa bağımlılığın sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak geleceğe daha güvenle bakacağız. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazının milletimizin kullanImına sunmaktır. Bunca yıl sabırla yürüttüğümüz çalışmaların meyvesini almış oluyoruz. Benzer bir haberi Akdeniz’den de bekliyoruz. Akdenizdeki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Biz de arayacağız ver inşallah bulacağız. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Türkiye kimsenin gölgesine sığınmadan kendi ayakları üzerinde duracağı güce ve kaynağa sahiptir."

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Giresun, Sel Felaketi İle Kan Ağlıyor Giresun, Sel Felaketi İle Kan Ağlıyor
Zarar gören yerler temizleniyor Zarar gören yerler temizleniyor
Turan Ailesinin acı günü Turan Ailesinin acı günü
Erdoğan, kurtarma çalışmalarını takip ediyor Erdoğan, kurtarma çalışmalarını takip ediyor
Giresun'da sel felaketi, 3 ölü Giresun'da sel felaketi, 3 ölü
Giresun'da sağanak nedeniyle dereler taştı Giresun'da sağanak nedeniyle dereler taştı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Giresun, Sel Felaketi İle Kan Ağlıyor
Yağmur ve sel felaketi gerçeği ile bir kez daha yüz yüze geldik. Allah beterinden korusun. Giresun sel felaketine...

Haberi Oku