Erdoğan 'Tüm insanlığa hayırlı olsun'
Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan ın 10 Temmuz 2020 akşamı saat 20.53 de AYASOFYA CAMİİ nin Müze den camiye dönüşü hakkında konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın cami olması ile ilgili yapmış olduğu açıklma şu şekilde
'Aziz Milletim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Danıştay bugün, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesini sağlayan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle, Ayasofya’nın yeniden Cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Böylece Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden, Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesinde belirttiği şekilde Cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir. Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.'
AA