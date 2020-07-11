Erdoğan 'Tüm insanlığa hayırlı olsun' Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan ın 10 Temmuz 2020 akşamı saat 20.53 de AYASOFYA CAMİİ nin Müze den camiye dönüşü hakkında konuşma yaptı.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 16:18