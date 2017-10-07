banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erdoğan'dan Belediyelerde Değişim Mesajı

AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampında açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti tabanına ve teşkilatlara değişim mesajı verdi.

Erdoğan'dan Belediyelerde Değişim Mesajı

07 Ekim 2017 Cumartesi 12:52

AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki kampı başladı. Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir süredir teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde yenilenme ihtiyacını söyledim, söylüyorum. Belediyelerde şimdiden benzer adımları atmanın hazırlığı içindeyiz. Bu milletimizin talebidir. Değişim ihtiyacını kendi irademizle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, "Biz milletimize her alanda hep yeni şeyler söyledik. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı değişim konusundaki kararlılığımızdır. Bu gerçekten hareketle bir süredir teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde yenilenme ihtiyacını söyledim, söylüyorum. Belediyelerde şimdiden benzer adımları atmanın hazırlığı içindeyiz. Bu milletimizin talebidir. Değişim ihtiyacını kendi irademizle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunu kendimiz yapmazsak sandıkta milletimiz yapar. Belediye başkanlarımızın bir kısmının dinlendirilmesi veya başka görevlerde görevlendirilmesi icap ediyorsa bunu karşılıklı mutabakat içinde yapacağız. Buna kimsenin alınmaması gerekiyor. Bizim kadromuzu yeni isimlerle güçlendirmekten daha doğal ne olabilir. Bunu yapmazsak geçmişteki partilerden bir farkımız kalmaz. AK Parti'yi göz göre göre bu çıkmaza sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur" açıklamasını yaptı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca Yarı Maratonu Rekor Ödülü 50 Bin Dolar! Darıca Yarı Maratonu Rekor Ödülü 50 Bin Dolar!
Kocaeli'nin Evlenme Yaş Grubu Kocaeli'nin Evlenme Yaş Grubu
Araç sürücüleri dikkat! Araç sürücüleri dikkat!
Devlet hastanesinde kısa mesaj devrimi Devlet hastanesinde kısa mesaj devrimi
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan MTV açıklaması Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan MTV açıklaması
Belgesi olmayana yasak geliyor! Belgesi olmayana yasak geliyor!
Yukarı Çık

banner149

Darıca Yarı Maratonu Rekor Ödülü 50 Bin...
Bu yıl altıncı kez düzenlenecek olan Uluslararası Darıca Yarı Maratonu, düzenlenen basın toplantısı...

Haberi Oku