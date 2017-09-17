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Erdoğan'dan flaş 'TEOG' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG'un kaldırılması ile ilgili, "Sayın Başbakan ile bu konuyu etraflıca görüştük ve uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani yok. Çok basit bir konu." dedi.

Erdoğan'dan flaş 'TEOG' açıklaması

17 Eylül 2017 Pazar 12:10

ABD ziyareti öncesi havalimanında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEOG ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Cumhurbşakanı Erdoğan, "Sayın Başbakan ile bu konuyu dün etraflıca görüştük. Uygulamaya girmesi konusunda bir mani yok. Hemen bu adımın atılması mümkün, sayın başbakanla mütabakatımız da oluştu. Temenni ediyorum ki hemen süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek, tüm aileleri yavrularımızı rahatlatacaktır. Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın daha çok okul derslerine yönlemlerinin önünü açmamız çok daha isabetli olacaktır. Okullardaki atılacak adımlardır, gidecekleri liselere yönelik, gidecekleri liselerde yapılacak adımlara yönelik atılacak adımlardır. Ve bu liseler, özellikle milli eğitimin kontrolü altında yapılacak imtihanlarla, bir fen lisesine mi gidecek, düz liseden Anadolu lisesine mi gidecek, bu liseler kendi imtihanları kendi yapar. Ve bu sorular MEB tarafından hazırlanır. Ama o sınavlar yapılırken MEB’in kontrolü altında yapılır" dedi.

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