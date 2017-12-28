Erdoğan’ın Sudan gezisi ve Türkiye’nin tarihi misyonu!

Türkiye, tarihi sorumluluğunun farkında olarak Afrika ülkelerine önem vermeye devam ediyor. Batılıların sömürdüğü, yer altı zenginliktekilerini emperyal bir şekilde kullandığı ve açlığa mahkum ettiği Afrika Coğrafyası, Türkiye her zaman sahip çıktı. Osmanlı’nın 500 yıl hüküm sürdüğü, barış ve kardeşliğini götürdüğü, bir sömürge aracı olarak görmediği Afrika coğrafyası, Osmanlı’dan sonra emperyalist devletlerin en önemli sömürge aracı oldu. Ancak Türkiye, son yıllarda Kara kıtaya sahip çıkarak, onların umudu oluyor. Afrika coğrafyasında Türkiye ne zaman bir ülkeye konuk olsa el üstünde ağırlanır ve “Sizler, bizim umudumuzsunuz.”mesajlarıyla karşılaşıyor. Osmanlı’dan sonra huzur bulmayan Afrika’nın beslediği bu sevgiye karşılık Türkiye tarihi misyonuyla üzerine düşeni yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son Sudan gezisi ve burada gördüğü sevgi de bu durumun en güzel göstergesi. Sudanlılar Türkiye’yi lider ülke olarak gördüklerinin en güzel sevgi gösterisini sunarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir kez daha “Dünya 5’ten büyüktür”diyerek kararlılığını yineledi. Eğer Osmanlı hakim olduğu 500 yıl boyunca bu insanları sömürge olarak kullansaydı bu gösterilen sevgi olmazdı. Bugün Fransızlar, İngilizler, ABD’nin sömürdüğü Afrika ülkelerinde o ülkelerin dilleri konuşulurken, Türkçe’nin konuşulmaması da hiç bir zaman onları sömürge olarak görmediğimizin göstergesi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SUDAN GEZİSİ

Emperyalistlerin petrol için çiğnemeyecekleri hiçbir değerin olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu en iyi Afrikalıların bildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'e özellikle rica ettiğini belirterek, "Port Sudan'a geçtik, oradan Adaya (Sevakin Adası). Orada TİKA'nın yapmış olduğu Hanefi ve Şafii mescidlerinin, camilerinin restorasyonu var. 'Bu adayı bize tahsis etseniz de tamamiyle şöyle bir restore etsek, bu adayı tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek' dedim." dedi.

Sudanlıların muhabbeti karşısında kendilerini Hartum'da değil de Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'de hissettiklerini dile getiren Erdoğan, tarihi Hartum Üniversitesinin şahsına tevcih ettiği fahri doktora ünvanı için ayrıca şükranlarını sundu.

ERDOĞAN'DAN UMRE YOLCULUĞU İÇİN YENİ ROTA ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmde yeni bir adım atabileceklerine de işaret ederek, "Nedir o yeni adım? İnşallah umre seyahatlerine bile, tarihte böyleydi, buraya gelip, buradan Cidde'ye gidilirdi. Tekrar bu yollar inşa edilir, ihya ederiz." ifadesini kullandı. Salonda bulunan gençlere, "Bu olur mu?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Bunu hep beraber yapar mıyız? Yaparız." dedi.

"ZANNEDİYORLAR Kİ, ELLERİNDEKİ GÜÇ DAİMİDİR!"

Sudanlılara yönelik haksız yaptırımların kaldırılması lazım. Ama emperyalist güçler bunu hala yapmaya devam ediyor. Zannediyorlar ki ellerindeki güç daimidir.

İnanıyorum ki, haklı olan güçlüdür ve güçlü olmaya devam edecektir. Çünkü Sudanlı kardeşlerim bu ambargolardan dolayı çok acı çekti.

Türkiye, Sudan'a yönelik ambargoyu hiçbir zaman tasvip etmedi, yaptırımların hiçbir makul gerekçesi yoktu.

Biz Allah'ın huzurunda eğiliriz. Onun dışında hiçbir gücün karşısında eğilmeyiz.

Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Sudan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.

"KAN KOKUSU ALMIŞ KÖPEK BALIKLARINDAN DAHA TEHLİKELİLER"

İslam dünyası bir kez daha bölünmek isteniyor.

Bir damla petrolü, bir damla kandan kıymetli gören sefil anlayış, kaynaklarımızı sömürmek için bizi birbirimize kırdırıyor.

Kan kokusu almış köpek balıklarından daha tehlikelisi, petrol kokusu almış emperyalistlerdir.

Emperyalistlerin petrol için çiğnemeyecekleri hiçbir değer yoktur. Bunu en iyi Afrika kıtası bilir.

"HER FİRAVUNUN KARŞISINA BİR MUSA ÇIKAR!"

Gelecek, Afrika kıtasının olacaktır. Yeter ki dik duralım. Gayret edelim, eğilmeyelim. Aynen Kudüs meselesinde eğilmediğimiz gibi.

Her firavunun karşısına, zulüm düzenini yerle yeksan edecek bir Musa çıkar! Bunu biliyoruz.