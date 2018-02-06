Erdoğan’ın Vatikan ziyareti ve tarihi gerçekler!

Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan, Celal Bayar’dan sonra Vatikan’a gidip Papa ile görüşme yapan ikinci Cumhurbaşkanı oldu. Bilindiği gibi, Papalık, Batı ülkelerinde Katolik devletlerinin dini lideri konumunda. Vatikan’ın lideri Papa, geçmişte Türkiye’yi ziyaret edip çeşitli temaslarda bulunmuştu. Öncelikle Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın ziyaretiyle ilgili gündemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Erdoğan Vatikan’a gitmeden önce yaptığı açıklama da ziyaretin gerekçelerini şu sözlerle anlatmıştı:

Ziyaret öncesi havalimanında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis'in Kudüs tavrını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Vatikan'da Papa Francis'le görüşeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüşmelerde Filistin, Kudüs, Suriye, Irak, terörle mücadele, mültecilerin sorunları, insani yardımlar konularını ele alacağız. Ayrıca Batı dünyasında yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız" dedi. Vatikan ziyaretinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ziyaretimi ortak insani değerlere dikkat çekilmesi, dostluk ve barış mesajları verilebilmesi bağlamında önemli bir fırsat olarak görüyorum."

İtalya ziyaretinde iş çevreleriyle de görüşeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret hacmimiz geçen yıl 20 milyar dolara yaklaştı ancak iki ülkenin potansiyeli bunun katbekat üzerindedir. 2020 yılında 30 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Ziyaretim sırasında bu hedef doğrultusunda atılacak ikili adımları da görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla çalışma yemeğinde bir araya geleceğini ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüşeceğini söyledi.

KUDÜS OLAYINDA TÜRKİYE’YE DESTEK VERMİŞTİ

Şunu kabul etmek gerekir ki Kudüs olayında en sert tepkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye vermişti. Burada Vatikan, Türkiye’nin yanında yer almış ve Türkiye’nin tezini destekleyerek Birleşmiş Milletler’de ABD’yi hezimete uğratan kararın alınmasında da Papalık ve Vatikan çok büyük rol oynamıştı. Bu, ABD’ye karşı Türkiye’ye verilen çok büyük destekti.

ERDOĞAN’IN VATİKAN’DAKİ GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus'la görüş üzere Vatikan'a geldi. Erdoğan'ın ziyareti 59 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Vatikan'a yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşılandı. Liderlerin baş başa görüşmesi saat dün saat 12:00'de başladı.

Erdoğan,Papa Franciscus'la yapacağı görüşmenin ardından, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek. Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.

59 YILIN ARDINDAN İLK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Türkiye'den Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor. Vatikan'a Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret 1959 yılında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Celal Bayar tarafından yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek.

Türkiye ile İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayi alanlarında ikili iş birliği konularının ele alınacağı söz konusu görüşmelerde Suriye, Irak ve Libya'daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında iş birliği, Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

VATİKAN HAKKINDA NELER BİLİYORUZ

Vatikan, dünyanın en küçük ülkesidir. Roma kentinde bulunan bu devletin toprağı 0,4 kilometrekareyi geçmez. Bu kadar küçük olmasına rağmen Vatikan´ın dünya devletleri üzerindeki etkisi İtalya´dan bile büyüktür. Çünkü Vatikan Devleti Hıristiyanlığın en büyük mezhebi olan Katolik Kilisesi´nin merkezidir. Kilisenin başkanı olan papa burada oturur. Vatikan eskiden epeyce büyük bir devletti. Toprakları 45,000 kilometrekareyi, nüfusu 3,5 milyonu buluyordu. Sonra, topraklarını komşu İtalya krallıklarına kaptırdı. İtalya Krallığı kurulunca da şimdiki gibi kendi küçük kentçiğiyle sınırlandı. 1929 yılında İtalya Krallığı ile yapılan Laterano Antlaşması´yla Vatikan´ın bağımsızlığı tanındı. Papa bu din devletinin hem dinsel başkanı, hem siyasal başkanıdır.

Papanın oturduğu Vatikan Sarayı Roma´nın kuzeyindeki bir tepe üzerindedir. Ünlü San Pietro Kilisesi de buradadır. Devletin bayrağı, ordusu, parası, özel radyo istasyonu v.b. vardır. 200 kişilik Vatikan ordusunda gönüllü İsviçreli muhafızlar görev yapar. Askerlerin silâhları ve kıyafeti XV. yüzyıldaki gibidir.

Vatikan´ı papa yönetir. Yerel yönetim papanın seçtiği bir valiye verilmiştir. Devletin geliri, yeryüzündeki bütün Katoliklerin bağışlarıyla İtalya Devleti´nin yardımından oluşur. Vatikan´ın en yüksek yönetim organı Kardinaller Meclisi´dir. 70 üyeli bu meclis kendi üyeleri arasından papayı seçer. Üyeler bu meclise seçildiler mi ömür boyu üye kalırlar. Yeni seçilen papa kendi adını kullanamaz, ona ruhanî bir papa adı verilir. Vatikan´da Osservatore Romana adlı günlük bir gazete, Osservatore della Domenica adlı haftalık bir dergi yayımlanır.

Öte yandan Papa’nın Türkiye ziyaretiyle ilgili bir çok yazı kaleme almıştım. Bu yazılardan bir derlemeyi buradan sizlerle paylaşıyorum.

http://www.belgeselyayincilik.com/papanin-hedefindeki-turkiye