Erdoğan:“Net 1 saat 10 dakika“

Banliyö hattının açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Bu hat eskiden 185 dakikada kat edilebilen bir mesafeyken şimdi 115 dakikaya inecek. Gebze-Halkalı banliyö tren hattı İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. İstanbul’un işlek ve trafik yoğunluğu çok olan bu hat, saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. 440 araçtan ülkemizde üretilmiş olmasıyla da iftihar ediyoruz. Toplamda Marmaray ile birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat İstanbul trafiğinde çok önemli bir rahatlamaya yol açacak. Eskiden tren hatları Haydarpaşa'ya kadar gidiyordu. Biz Marmaray'ı inşa ederek iki tren hattını birleştirdik. Bu hat 1.4 milyar euro yani yaklaşık 8.5 milyar lira harcandı

"ÇÖZÜM RAYLI SİSTEMLER"

İstanbul'u bir uçtan diğer uca böyle kat etmek zorlu bir iş. Hem altyapuda hem üstyapıda çok ciddi çalışmalar yürütüldü. Şehrimizin ulaşım sorununun çözümü raylı sistemlerden geçiyor. İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğuna 63 kilometre daha ekledik. İlk metro hattını 2000 yılında hizmete aldık.

"LONDRA'DAN GELEN BURADAN PEKİN'E GİDEBİLECEK"

Hizmete açtığımız hattın diğer özelliği, Londra'dan Pekin'e uzanacak demir ipek yolunun İstanbul ayağını oluşturması. Londra'dan gelen buradan Pekin'e gidebilecek. Yüksek hızlı trenlerimiz ise Halkalı'ya kadar devam edecek. Marmaray'ı bugün çok daha ileri bir seviyeye taşımış buluyoruz