Ergenekon Ovasında Devri Alem

Bu gün 20 Eylül 2017 Çarşamba Tarihi Altay köyü yakınlarındaki Öua ırmağı kenarında su ve kul seslerinin ninnileri arasında derin bir uyku çekerek uyandığınız ahşapsan yapılmış otelimizde son hazırlıklarımızı tamamlayarak yola çıkıyoruz. Ancak dağlara kar yapmış bu gün gezimizi en zor etabını gerçekleştireceğiz. Altay dağlarına tırmanıp 2000 metrelik zirveleri aşarak Ergenekon ovasından geçip Hun imparatorluğu hakanlarına ait 3500 yıllık Kurgan mezarlar ve Türklerin Ergenekon’dan çıktığı Ergenekon geçidini aşacağız.

Yola çıkıyoruz Camisi ile Altay dağları arasında bir tabloyu andıran geçmişte Rusların çıva fabrikası kurduğu Tarihi Altay köyünden geçerek Altay dağlarına tırmanmaya başlıyoruz Dağların arasındaki cansız gölü geçiyoruz. Kar hafif kar yapılı altında yolumuz devam ediyor dağların zirvesine yükseldikçe kendimizi adeta masal dünyasında hissediyoruz ağaçlar gelin gibi beyaza bürünmüş dönmüş göllerden karla kaplı kazak yaylalarından geçerek Altay dağının 2000 metrelik zirvesine geliyoruz.

Zirveden inişe geçerken aracınız kayıyor yol buzlarla kaplı araçtan inip yürümeye başlıyoruz tehlikeli bölgeyi zorlukla aşıp Ergenekon ovasına doğru yola devam ediyoruz.

Ovaya yaklaştıkça kar beyazlığının yerini son baharın ihtişamlı manzarası alıyor Ardıç ağacına benzeyen yöreye özgü yaprağı sararmış melez ağacını Altay dağlarına altın sarısı renk katan rengi ile çam ağaçlarını maviliği tüm yorgunluğumuzu unutturuyor.





Ergenekon ovasındayız





Ergenekon övdü ve destanı ile ilgili birçok şey yazılıp çizilmiştir Çinliler tarafından öldürülmekten kurtulup Ergenekon ovasında çoğalıp dünyaya yayıldığı muhteşem manzarası şırıl şırıl akan dereleri yaylaları tarihi köyleri ile bizleri bağrına basıp Ata yurdunuza hoş geldiniz diye karşılıyor

Ovada birçok köy var Tipik. Altay evleri ile bana göre dünyanın en güzel manzarasına sahip yer geçmiş dönemde Rus zulmünden kaçan kazaklarda bölgeye sığınmışlar.

Ergenekon ovasının muhteşem manzarasını göz ve gönlümüze değil. Devriâlem belgesel kameralarında kayıt ederek kurbanlar ve. Ergenekon geçidine gidiyoruz.

Ovayı arkamızda bırakıp tekrar Altay dağlarına tırmanmaya başlıyoruz. Zirvelere yükseldikçe bu kez kar yağışı başlıyor Yoğun kar yağışı altında önce Ergenekon geçidine gidiyoruz dağlar arasında geçerek geldiğimiz Ergenekon geçidinin muhteşem manzarası göller ve kanyonu kar yağışın durması ile gönlümüz ve devriâlem kameralarına belgesel görüntülerini çekerek kayıt ediyoruz.



Geçişten biz geri döneceğiz.





Yolun devamı Türklerin Ergenekon'dan çıktıktan sona devletler kurduğu Hamas Tuva Orhon Vadisi Kırgızistan Doğu Türkistan ve diğer Türk illerine gidiyor ancak bilinçli olarak yol çok kötü ulaşım çok zor bu devletler. Altay Türkleri için kutsal nehirlerden biri olan altın gölden doğan Türk erkeğin temsil eden Bey veya Bi nehri üzerinden küçük nehir araçları ile sağlanıyor.

Ergenekon geçidine veda edip geri dönerek yolumuz üzerinde ki dünyanın en eski halısının bulunduğu 3500 yıllık geçmişi olan Hun imparatorluğu hakanlarına ait bazilij Kurgan mezarların bulunduğu yere geliyoruz.

Mezarlar 1949 yılında Rus arkeologlar tarafında açılmış içeriden çıkan halı ve eşya sen Petersburg saki gelmişti müzesine götürülmüş kazı 1920 yılında bitecek Kurgan mezarlar sıra halinde. Mezar üzerine birçok bölgeden ziyarete gelenler tarafından getirilmiş taşlar mezardan çıkarılmış melez ağacı kalıntıları mezarın başındaki iki Ardıç ve Selvi’ye benzeyen melez ağacı bana. Anadolu'daki mezarlık kültürünü hatırlattı.

Rus Altay ve Türk rehberlerimizi verdiği bilgileri belgesel kaydı yaparak. Geldiğimiz yol üzerinden Ergenekon ovasından geçerek gelirken zorluk çektiğimiz ancak giderken buzlanır eridiği için rahat geçtiğimiz dağın zirvesini geçtikten sonra yeniden başlayan kar yağışı Altay dağlarından inerek. Aktaş köyüne geliyoruz.