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Erken Teşhis Hayat Kurtarır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 1-7 Nisan Kanser haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Erken Teşhis Hayat Kurtarır

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:26

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Nisan Kanser haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak üzere kent genelinde farklı etkinlikler gerçekleştiriyor. Erken teşhisin önemine vurgu yapılan etkinlikte, gezici kanser tarama aracı ile rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri için sağlık taraması yapılıyor.

VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan etkinlikte Gezici Kanser tarama aracı, Gölcük ilçesi Anıtpark meydanına gitti. Sağlık personeli vatandaşların kanser üzerinde farkındalık oluşturmak için erken teşhisin önemine dair bilgilendirmelerde bulundu.

TARANMAYAN KALMASIN

Gölcük Anıtpark Meydanı’nda yapılan etkinlik ile Gezici Kanser Tarama Aracı vatandaşlar için hazır bulundu. Gezici Kanser tarama aracıyla 30-65 yaş arası bayanlara Rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arası erkeklere kolon kanseri farkındalığı yaratmak için bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirilen 200 vatandaşa Gaitada Gizli Kan Testi taraması yapıldı.

SİZDE SAĞLIK TARAMASI YAPTIRIN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma, 7 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. Kanser taraması yaptırmak isteyen vatandaşlar için Gezici Kanser tarama aracı, 4 Nisan Perşembe günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde, 5 Nisan Cuma günü Cumhuriyet Parkı ve 7 Nisan Pazar günü Lale festivalinde olacak.

KOLON MAKETİ YER ALACAK

4 Nisan Perşembe günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde ve 5 Nisan Cuma günü Cumhuriyet Parkında yapılacak etkinlikte vatandaşların dikkatini çekmek için ‘’Kolon Maketi’’ de yer alacak. Vatandaşlar dev maketi gezerek kanser hakkında bilgi edinebilecek.

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