Erol Kaya, Diriliş Kampını çok beğendi

“Kılavuz Gençlik” medeniyetimize çok önemli katkı sunuyor





Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya’ya ve AK Parti Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısında konuk Belediye Başkanlarına “Kılavuz Gençlik Modeli” bileşenlerinden Diriliş Kampını gezdirdi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kocaeli Milletvekili TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon (KEFEK) Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da yer aldığı ziyarette bir açıklama yapan Erol Kaya, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hizmet gereklidir ama yeterli değildir. Aslolan gönül bağları kurmaktır” sözlerini hatırlatmak istiyorum. İşte Kocaeli’de tam da bu yapılmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanımız kıymetli büyüğümüz İbrahim abimizi ve ekibini yürekten kutluyorum” dedi.





“MEDENİYETİMİZİN İNŞASINA ÇOK ÖNEMLİ BİR KATKI SUNMAKTADIR”

Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen ve bol bol sohbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, kamp alanını da gezdi. Ortaya koyulan çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Kaya, “Diriliş Kampının gençlere dönük ortaya koyduğu bu güzel atmosferin tüm Türkiye’ye yayılacağına inanıyorum. Yavrularımızın burada bilgi ve ahlak tabanında değerler eğitimini almasını da çok önemsiyorum. Bura da şunu da gördük ki ödüllü “Kılavuz Gençlik Modeli”, Kocaeli’deki bütün gençlik hizmetlerinin ve faaliyetlerinin çatısını oluşturmaktadır. Kılavuz Gençlik, farklı bileşenleriyle medeniyetimizin inşasına çok önemli bir katkı sunmaktadır” ifadelerini sarf etti.





“KAPASİTEMİZİ OTUZ SEKİZ BİN RAKAMINA ULAŞTI”