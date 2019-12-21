Ersoy ve Aksoy'dan Gazimize ziyaret

Gazimiz İsmail Dağ ile bir süre sohbet eden İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ersoy ve Vali Sayın Hüseyin Aksoy, Vatanımız uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi minnet ve şükranla andıklarını belirterek, her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanlarında olduklarını belirterek, Gazimiz İsmail Dağ’a Türk Bayrağı ile Kuran-ı Kerim hediye ettiler.
Gazi İsmail Dağ ise kendilerini yalnız bırakmayan Sayın Bakan Yardımcımız ve Sayın Valimize teşekkür ederek, ziyaretten duydukları memnuniyetlerini belirttiler.