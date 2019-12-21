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Ersoy ve Aksoy'dan Gazimize ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ersoy ve Vali Sayın Hüseyin Aksoy, 2010 yılında Hakkari Yüksekova ilçesinde teröristler tarafından atılan bomba sonucu Gazi olan Gazimiz İsmail Dağ’ı ziyaret ettiler.

Ersoy ve Aksoy'dan Gazimize ziyaret

21 Aralık 2019 Cumartesi 09:44

Ziyarette; İçişleri  Bakan  Yardımcısı Sayın Mehmet  Ersoy ve Vali Sayın Hüseyin Aksoy’a  İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet  Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma  Komutanı Kd.  Alb. Osman Aslan ve  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, eşlik etti.

Gazimiz İsmail Dağ ile bir süre sohbet eden İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ersoy ve Vali Sayın Hüseyin Aksoy, Vatanımız uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi minnet ve şükranla andıklarını belirterek, her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanlarında olduklarını belirterek, Gazimiz İsmail Dağ’a Türk Bayrağı ile Kuran-ı Kerim hediye ettiler.

Gazi İsmail Dağ ise  kendilerini yalnız bırakmayan Sayın Bakan Yardımcımız ve Sayın Valimize teşekkür ederek, ziyaretten duydukları  memnuniyetlerini  belirttiler.






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