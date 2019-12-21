Ersoy ve Aksoy'dan Gazimize ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ersoy ve Vali Sayın Hüseyin Aksoy, 2010 yılında Hakkari Yüksekova ilçesinde teröristler tarafından atılan bomba sonucu Gazi olan Gazimiz İsmail Dağ’ı ziyaret ettiler.

Ziyarette; İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ersoy ve Vali Sayın Hüseyin Aksoy’a İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Aslan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, eşlik etti.

Gazimiz İsmail Dağ ile bir süre sohbet eden İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ersoy ve Vali Sayın Hüseyin Aksoy, Vatanımız uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi minnet ve şükranla andıklarını belirterek, her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanlarında olduklarını belirterek, Gazimiz İsmail Dağ’a Türk Bayrağı ile Kuran-ı Kerim hediye ettiler.

Gazi İsmail Dağ ise kendilerini yalnız bırakmayan Sayın Bakan Yardımcımız ve Sayın Valimize teşekkür ederek, ziyaretten duydukları memnuniyetlerini belirttiler.













