Erzurum Tanıtım Günleri başladı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit ilçesindeki Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki etkinliğin açılışında, Kocaeli'nin Türkiye'nin her bölgesinden göç aldığını, ülke ekonomisine en fazla katkı veren illerin başında geldiğini söyledi.

Kocaeli'nin ekonomisinin bu noktaya gelmesinde Türkiye'nin dört bir noktasından gelip kentte yaşayanların katkısının oldukça fazla olduğunu vurgulayan Aksoy, "Kocaeli 1 milyon 883 bin 270 nüfusuyla Türkiye nüfusunun yüzde 2.33'üne ulaşmış durumda. Nüfus artış hızında ise Kocaeli Türkiye'de 6'ncı sırada yer alıyor. Kocaeli'de yaşayarak, Kocaeli nüfusuna kayıtlı olanların dışında ilk sırada Erzurum geliyor. Erzurum nüfusuna kayıtlı olup, Kocaeli'de yaşayan kişi sayısı 86 bin 409'dur." diye konuştu.

Aksoy, Erzurum'un tarihi değer ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, kentin bir başka özelliğinin de Cumhuriyet'in kuruluşuna ve kurtuluşuna giden yolda önemli adımların atıldığı yer olduğuna vurgu yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Kocaeli'de birçok hemşehri derneği olduğunu ve bu derneklerin tanışma anlamında güzel işler yaptığını kaydetti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Erzurumlu birçok hemşerimiz farklı illerde yaşıyor. Hemşerilerimiz burada gelenek, göreneklerini yaşatıyor. Hemşerilerimiz ülke bütünlüğüne katkıda bulunmak için faaliyette bulunuyorlar. Bir milleti millet yapan değerleridir. Biz değerlerimizi korursak bir oluruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy ve beraberindeki protokol üyeleri etkinliğin açılış kurdelesini kesti.

Aksoy ve beraberindekiler, daha sonra alandaki stantları gezerek, cirit gösterisini izledi.

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok ve vatandaşlar katıldı.



Etkinlik 5 Şubat'a kadar devam edecek.