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Erzurum'da 4,7 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Erzurum'da 4,7 Büyüklüğünde Deprem Oldu

22 Kasım 2021 Pazartesi 12:45


ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 6,90 kilometre derinlikte gerçekleşti

AA
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