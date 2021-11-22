Erzurum'da 4,7 Büyüklüğünde Deprem Oldu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 12:45