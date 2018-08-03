Erzurumlular Darıca Sahile Sığmadı







Program öncesi Erzurumlular Dernek Yönetimi protokolü Erzurum Cağ Kebabı ve yöresel yemeklerle ağırlarken, bölgeden çok sayıda siyaset ve iş adamlarının katıldığı gecede Bilal Tavlak ve Oktay Parlar sunumları ve skeçleriyle geceye renk kattılar. Yaşar Ayten ile Doğunun Sesi Fasıl Ekibi, Enis Acar, Garip Memo, İhsan Özdağ ile Kadir Ayna programda sahne alırken Erzurum Yöresi Folklör Ekibinin gösterileri büyük beğeniyle izlendi. Programda bu yıl şampiyon olan Darıca Gençlerbirliği ile Erzurumspor için dernek yönetimi tarafından hazırlatılan sinevizyon gösterisi büyük alkış alırken, havai fişek gösterisi ile sahilde renkli görüntüler oluştu.



EDİP ZENGİN’İ UNUTMAYACAĞIZ

Programın açılış konuşmasını yapan Darıca Erzurumlular Dernek Başkanı Sıddık Topal kendilerini bu anlamlı günde yalnız bırakmayan protokol üyeleri ve vatandaşlara teşekkür ederek, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Topal, “dernek yönetimi olarak Erzurum ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz, tüm dernek yönetimindeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Doğduğumuz yerleri unutmadan doyduğumuz yere hizmet için çalışıyoruz. Gecemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz.” dedi.

Programda selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasına herkesi selamlayarak başlarken, “her akşam farklı bir ilimizin güzelliklerini yaşıyoruz, bu akşam da Dadaşlar diyarı Erzurum’dayız. Her karış toprağında tarih kokan, kaplıcalarıyla şifa dağıtan, aşıklar otağı, ozanlar diyarı Erzurum, İbrahim Hakkı Hazretleri, Aşık Reyhani, Aşık Sümmani ile Çifte Minareli Medresesi ve kış turizminin merkezi Palandöken Dağı gibi bir çok güzelliği içinde bulunduran, milli mücadelenin temelinin atıldığı havası sert, insanı mert ,güzel Erzurum’un güzel insanları hepiniz şölenimize hoş geldiniz. Bu akşam Erzurumspor’u da unutmuyoruz. Şampiyon olan Erzurumspor’u tebrik ediyor yeni sezonda da başarılarının devamını diliyorum. Bu yıl 10. düzenlediğimiz Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında her akşam ayrı bir yörenin türkülerini dinliyor, oyunlarını izliyor ve kültürlerini tanıyoruz. Gecemize iştirak ederek bizleri onurlandıran sizlere teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum. Erzurum’lu 15 Temmuz şehidimiz Edip Zengin’i de bu akşam saygıyla yadediyoruz, Peygamber Efendimize komşu olsun inşallah, şehitlerimizde unutmadık, unutmayacağız, biz hep birlikte Türkiye’yiz diyoruz, gecemiz hayırlı olsun.” diyerek vatandaşları selamladı.

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’de kısa birer konuşma yaparak vatandaşları selamladılar. Konuşmaların ardından dernek yönetimi tarafından geceye katılan protokol üyelerine plaket takdimi yapılırken, program folklör gösterisi ve türküler eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.





