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Erzurumlular Köşker’e geldi

Gebze Erzurumlular Derneği Başkanı Gıyasettin Çelikel ve dernek yöneticileri Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Erzurumlular Köşker'e geldi

14 Haziran 2017 Çarşamba 12:46

 Dernek faaliyetleri ve çalışmalar hakkında Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e bilgi veren Gebze Erzurumlular Derneği Başkanı Gıyasettin Çelikel Başkan Köşker’e verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker hemşeri derneklerini önemsediklerini ve Gebze Belediyesi olarak her zaman ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti. Ziyaret toplu olarak çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. 

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