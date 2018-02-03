Erzurumlular Tanıtım Günü'ne yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-5 Şubat tarihleri arasında Erzurum Tanıtım Günleri gerçekleştiriliyor. Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri Kocaeli’nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor. Tanıtım Günleri’ne sadece Erzurumlular değil kentte yaşayan farklı illerden gelmiş vatandaşlarda geliyor. İlk kez düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri’ Erzurum’un yöresel ürünlerinin ve kültürünü sergiliyor. Vatandaşlar tanıtım günlerini 5 Şubat Pazartesi akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

KOCAELİ’DE ERZURUM’U YAŞIYORUZ

Ailesiyle birlikte Erzurum Tanıtım Günleri ziyarete gelen Ahmet Aydın “Erzurum coğrafi ve iklim şartları nedeniyle batıya çok fazla göç veren bir şehir. Dolayısıyla nüfusunun yarısı il dışında. Bu gibi tanıtım günleri bizim için çok iyi oluyor. Erzurumumuzu burada yaşamış oluyoruz. Bu organizasyona vesile olanlara teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzel. Kocaeli’de Erzurum’u yaşıyoruz. Burada bir tek Erzurum soğuğu yok” diyerek memnuniyetini ifade etti.

VATANDAŞLAR MUTLU OLUYOR

Aslen Rizeli olduğunu belirten Hatice Şen ise “Güzel bir etkinlik. Beğendim, epey de alışveriş yaptım. Burada Anadolu’yu gördüm. Memleketimin insanlarını, farklı ürünlerini görmeye geldim. Alışveriş yapalım canlılık olsun, bir katkımız olsun” dedi. Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Hanefi Koç da “Kocaeli Erzurumlular Derneği Yönetim Kulu Üyesi ve oyuncu kimliğimle buradayım. 6 aylık bir çalışma sonucu bu organizasyonu gerçekleştirdik. Burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çok büyük katkıları var. Buradaki görselliğe baktığımda kafamda Erzurum canlanıyor. Burada yıllarca Erzurum’a gidememiş insanları duygulandıkları için ağlarken gördüm. Vatandaşlarımız burada mutlu oluyor” şeklinde konuştu.

ERGANİ’DEN AFRİN DEYİŞİ

Erzurumlu ozan Erol Ergani’nin tanıtım günlerinde söylediği Afrin deyişi vatandaşlardan alkış aldı. Erzurum Tanıtım günleri 1-5 Şubat tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. 5 gün boyunca Kocaeli’de adeta Erzurum yaşatılacak. Erzurum Tanıtım Günleri’nde, Kocaeli’de yaşayan vatandaşlara Erzurum’a özgü kadayıf dolması, cağ kebabı, oltu taşı, ayran aşı, geleneksel el sanatları ilginç etkinliklerle beraber tanıtılıyor. Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi gibi kurumların destek verdiği programda Erzurum ilçe belediyeleri de stantları ile yöresel ürünlerini ve kültürel öğelerini tanıtma fırsatı buluyor.