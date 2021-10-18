banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın tedavi altına alındı.

Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı

18 Ekim 2021 Pazartesi 09:48


KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.Ç, boşanma aşamasında olduğu eşi A.Ç'nin çalıştığı İzmit Seka Park'ta bulunan kafeteryaya gitti.

Burada mutfak görevlisi olarak çalışan A.Ç. ile S.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında eşini bıçaklayan S.Ç, kafeterya çalışanlarınca etkisiz hale getirildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralı kadını İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ç. emniyete götürüldü.

A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.








AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Cip İle Otomobilin Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı Cip İle Otomobilin Çarpıştığı Kazada 3 Kişi...
Otomobilin Bariyere Çarptığı Kazada 2 Kişi Yaralandı Otomobilin Bariyere Çarptığı Kazada 2 Kişi Yaralandı
Gölcük'te Kız Futbolcular Turnuvada Mücadele Etti Gölcük'te Kız Futbolcular Turnuvada Mücadele Etti
KO-MEK’te Yeniliklere Devam KO-MEK’te Yeniliklere Devam
Beton Yol İle Döviz Yurt Dışına Gitmiyor Beton Yol İle Döviz Yurt Dışına Gitmiyor
Başkan Büyükgöz’e Bulgaristan’dan Konuk Heyet Başkan Büyükgöz’e Bulgaristan’dan Konuk Heyet
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Cip İle Otomobilin Çarpıştığı Kazada 3...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Haberi Oku