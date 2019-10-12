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ESKİ ADLİYE ŞEHİR MÜZESİ OLSUN!

Gebzelilik Bilincine Katkısı Olacak Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Başkent’te ilgili bakanlıklarda yürüttüğü girişimler sonuç verdi. Gebze Eski Adliye binası Gebze Belediyesi’ne tahsis edinilmesi Gebze için sevindirici bir haber oldu.

ESKİ ADLİYE ŞEHİR MÜZESİ OLSUN!

12 Ekim 2019 Cumartesi 09:40

 Gebzelilik Bilincine Katkısı Olacak

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Başkent’te ilgili bakanlıklarda yürüttüğü girişimler sonuç verdi. Gebze Eski Adliye binası Gebze Belediyesi’ne tahsis edinilmesi ve şehir müzesi olması geçlerin gidip gebzelliliğin ne olduğunu öğrenebilmesi  Gebze için sevindirici bir haber oldu.

Gebzeliler olarak belediye başkanını kamuoyu adına kutluyor ,adliye binasının giriş katının Gebze kentlilik müzesi olmasını öneriyoruz

Gebze bölgesinin en büyük  kültürel ihtiyaçlarından birisi gebzelilik bilincinin olmaması , Gebze bölgesinin tarih kültür ve turizm değerlerinin sergileneceği Gebze Kent Müzesi ile önemli hizmet yapılmış olacak

 

 Bina ne olarak kullanılacak

Gebze’nin eski adliye binasını akıbeti belli oldu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur  Büyükgöz’ün Başkent’te ilgili bakanlıklarda yürüttüğü girişimler sonuç verdi. Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan eski adliye binası, Gebze Belediyesi’ne devredildi. Yeni adliye binasının hizmete girmesiyle boşalan ve uzun zamandan beri bu vaziyette bulunan 7 katlı eski adliye binası; Gebze Belediyesi ek hizmet binası olarak Gebzelilere hizmet verecek.

 

GESMEK VE SOSYAL PROJELER

 

Başkent’te ilgili bakanlıklarda yürüttüğü girişimler sonucunda tahsisinin sağlandığı eski adliye binasına ilişkin açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sosyal projelerde ve çalışmalarda kullanmak üzere Maliye, Çevre ve Şehircilik bakanlıklarımızla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde binamızın tahsisini sağladık. Bu binamızda GESMEK kurslarımızın yanı sıra her türlü sosyal çalışma ve hizmetlerimizi Gebzeli hemşerilerimize sunacağız inşallah. Gebze’mize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.




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