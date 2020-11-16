Eski Kız Akadaşını Silah Zoruyla Alıkoyduğu İddia Edilen Kişi Yakalandı

Kimliği açıklanmayan bir kişi, polise, kızı M.Ö'nün (21) eski erkek arkadaşı B.D. tarafından silah zoruyla kaçırıldığı ve evinde rehin tutulduğu ihbarında bulundu.

Polis ekipleri, Emek Mahallesi Bosna Caddesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan B.D'nin evine gitti.

Polis ekiplerine mukavemet gösteren B.D. gözaltına alınırken, evde bulunan M.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin evde yaptığı aramada tabanca mermisi bulundu.



B.D'nin uyuşturucu satıcılığı suçundan girdiği cezaevinden Kovid-19 salgını nedeniyle denetimli serbestlikten yararlanarak salıverildiği öğrenildi.

Öte yandan, polis memurları da kendilerine hakaret ettiği ve yumruk attığı suçlamasıyla B.D'den şikayetçi oldu.

























