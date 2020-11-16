banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eski Kız Akadaşını Silah Zoruyla Alıkoyduğu İddia Edilen Kişi Yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski kız arkadaşını evinde silah zoruyla alıkoyduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Eski Kız Akadaşını Silah Zoruyla Alıkoyduğu İddia Edilen Kişi Yakalandı

16 Kasım 2020 Pazartesi 09:24

Kimliği açıklanmayan bir kişi, polise, kızı M.Ö'nün (21) eski erkek arkadaşı B.D. tarafından silah zoruyla kaçırıldığı ve evinde rehin tutulduğu ihbarında bulundu.

Polis ekipleri, Emek Mahallesi Bosna Caddesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan B.D'nin evine gitti.

Polis ekiplerine mukavemet gösteren B.D. gözaltına alınırken, evde bulunan M.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Polisin evde yaptığı aramada tabanca mermisi bulundu.

B.D'nin uyuşturucu satıcılığı suçundan girdiği cezaevinden Kovid-19 salgını nedeniyle denetimli serbestlikten yararlanarak salıverildiği öğrenildi.

Öte yandan, polis memurları da kendilerine hakaret ettiği ve yumruk attığı suçlamasıyla B.D'den şikayetçi oldu.

         














AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası Yeni Mesire Alanına Kavuşuyor Dilovası Yeni Mesire Alanına Kavuşuyor
Mehmet Ellibeş'in Kovid-19 testi pozitif çıktı Mehmet Ellibeş'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
KBB'den KBB'den "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik"...
Kocaeli’de Azerin Rüzgârı Esti Kocaeli’de Azerin Rüzgârı Esti
KKTC 37 Yaşında! KKTC 37 Yaşında!
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Dilovası Yeni Mesire Alanına Kavuşuyor
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in seçim beyannamesinde yer alan 32 dönümlük Tepecik Köyü Mesire...

Haberi Oku