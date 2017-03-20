Eski komiser yardımcısı FETÖ’den tahliye oldu

FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilerek tutuklanan ve hakim karşısına çıkan eski komiser yardımcısı Abdulcebar S. tahliye edildi.

Hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan ve meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcısı Abdulcebar S. karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan eski komiser yardımcısı hakkındaki suçlamaları reddederek masum olduğunu ifade etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamaları kabul etmeyen Abdulcebar S., “Meslek hayatım boyunca herhangi bir cezam bulunmamaktadır. Bylock programını kullanmadım. Telefon hattımı 2004’ten beri kullanıyorum. Bank Asya hesabımı 2006’da açmıştım. Ailevi bir miras durumu ile ilgili açılmış bir hesaptı. 2013 yılından beri herhangi bir hareket bulunmamaktadır. Örgütle bir bağlantım bulunmamaktadır” dedi.

'İFADELERİ DOĞRU DEĞİL'

Etkin pişmanlık yasasından faydalanan K.Ş. isimli şahsın kendisi hakkındaki iddialarını kabul etmeyen Abdulcebar C.,“Kendisi FETÖ üyeliğinden ihraç edilmiş ve etkin pişmanlıktan yararlanmaktadır. İfadeleri doğru değil. Beraatımı istiyorum” diye konuştu. Sanığın savunmasının ardından kararını veren mahkeme heyeti, sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığa Yargıtay’dan gelecek karara kadar yurt dışı yasağı verildi ve yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.