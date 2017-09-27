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Eski KOTO Başkanı Barış: “Kandırıldım, aldatıldım”

KOTO’nun Eylül ayı meclis toplatışına görevden alınan eski Başkan Semih Barış’ın konuşması damga vurdu

Eski KOTO Başkanı Barış: 'Kandırıldım, aldatıldım”

27 Eylül 2017 Çarşamba 14:05

Kocaeli Ticaret Odası’nın (KOTO) Eylül ayı meclis toplantısı odanın Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşti Akın Doğan başkanlığında toplanan mecliste yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri yer aldı. KOTO Başkanı Necmi Bulut ise rahatsızlığı sebebiyle katılım sağlamadı. Öte yandan meclise katılım düşük oldu. Başkan Vekili Volkan Yılmaz aylık faaliyet raporunu sundu. Yılmaz, “5 Ekim oda seçimleri bakanlar kurulunun kararıyla 2018 yılı Nisan ayına ertelendi. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

TEHLİKE ÇOK BÜYÜK

Rapor hakkında görüş beyan etmek için söz isteyen eski KOTO Başkanı Semih Barış isim vermeden bir ilimizde faaliyet gösteren bir STK’yı eleştirdi. Barış şunları söyledi: “Seçimlerin ertelenmesi ile ilgili görüş beyan etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz sürecinden sonra ülkemiz sıkıntılı günler geçiriyor. Odamızın seçimlerinin ertelenmesi konusunun nedenini bilmiyorum. Ben farklı bir konuyu size söylemek istiyorum. Odanın seçim sürecinde bazı olaya tanık oldum. Milli ve manevi hassasiyetler hepimizde üst derecedir. Bunların istismar edildiğini gördüm. Bir STK başkanının buna meyil ettiğini görüyoruz. Çeşitli dini vakıfların insanların manevi duyguları ön plana tutarak çok miktar arkadaşlarımızı kandırıldığını görüyorum. Bu tehlikenin farkındayım. İçinde olduğum için biliyorum. Cumhurbaşkanımız ‘aldatıldım, kandırıldım’ diyor. Bende kandırıldım, aldatıldım. Bu tehlike çok büyük arkadaşlar. Odaların iç işlerine karışma dönemi bitmeli”

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SAVAŞ VE BALTA ORTADA OLURDU

KOTO Meclis Üyesi Yaşar Can, Barış’a yönelik “Bizim 4 sene önce gördüğümüzü yeni fark etmiş tebrikler” dedi. Söz alan bir diğer Meclis Üyesi Yusuf Erenkaya, “6 aylık bir öteleme olmasaydı odada savaş ve balta ortada dolaşılıyordu. Bu ticaret odasını bu hale biz getirdik. Düzeltecek olanlarda bizleriz. Son süreçte ciddi yol alındı. Niye sahada birbirimizi kararlıyoruz. Hepimiz önümüzde ki ay karne alacaktık. Kimimiz sınıfı geçecek, kimimiz sınıfta kalacaktık. Böyle konuşarak poz vererek değil. KOTO bir değerdir. Bunu parlatacak olan yine bizleriz. Ama lütfen odanın kıymetini bilelim. Derdimizi çalışacaksak çalışalım. Bu kente layık işler yapalım. Küvette yüzmeyelim, okyanusa çıkalım. Bu kent tüccarını bunu hak ediyor. Diğer kentler dolu dizgin koşuyor. Bizim kesinlikle deniz ticaretine ihtiyacımız var. Zaman birlik zamanıdır. Bize 6 ay daha süreç tanındı. Bu kent için çalışalım. Birbirimize yan gözle bakmayalım” diye konuştu.

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