Eskihisar Denizinden Canlı Yayın

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın Gebze Gazetesinde yaptığı canlı yayın..

Gebze gazetesi ve Devri alem belgesel programı olarak Eskihisardan canlı yayın yaparak muhtar ve su ürünleri başkanı ile konuştuk .

Denizdeki kirlilik ile ilgili Gebze gazetesi sosyal medya sayfasında yer alan haber .

Marmara denizi ve izmit körfezindeki çevre felaketi ile ilgili Gebze Eskihisar sahilleri ve denizden yaptığımız canlı yayında gazetemiz kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail kahraman Eskihisar muhtarı İle deniz üzerinde söyleşi yaptı .

12 Haziran 2021 günü Eskihisar su ürünleri koparatifi başkanı ve Kocaeli su ürünleri birliği başkanı Ali Sarı ile Eskihisar muhtarı Tayfun bey Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı

Kocaeli Gebze Eskihisar sahilleri ve denizden yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz

Deniz Kirliliği Uluslarası Gündemde