banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eskihisar Denizinden Canlı Yayın

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın Gebze Gazetesinde yaptığı canlı yayın..

Eskihisar Denizinden Canlı Yayın

12 Haziran 2021 Cumartesi 16:09

 Gebze gazetesi ve Devri alem belgesel programı olarak Eskihisardan canlı yayın yaparak muhtar ve su ürünleri başkanı ile konuştuk .
Denizdeki kirlilik ile ilgili Gebze gazetesi sosyal medya sayfasında yer alan haber .
Marmara denizi ve izmit körfezindeki çevre felaketi ile ilgili Gebze Eskihisar sahilleri ve denizden yaptığımız canlı yayında gazetemiz kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail kahraman Eskihisar muhtarı İle deniz üzerinde söyleşi yaptı .
12 Haziran 2021 günü Eskihisar su ürünleri koparatifi başkanı ve Kocaeli su ürünleri birliği başkanı Ali Sarı ile Eskihisar muhtarı Tayfun bey Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı
Kocaeli Gebze Eskihisar sahilleri ve denizden yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz
Deniz Kirliliği Uluslarası Gündemde
Marmara denizi ve izmit körfezinde yaşanan deniz salyası İle ilgili gazetemiz ve devri alem programına önemli açıklamalar yapan Kocaeli su ürünleri birliği başkanı Ali Sarı el cezire televizyonunu bölgeye davet ettiklerini televizyonun Eskihisar dan canlı yayın yaptığını konun dünya gündemine de geldiğini söyledi haberin lingini bizimle paylaştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde Yol Konforu Arttırıldı Gebze Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde Yol Konforu...
Şehitlikler Çiçek Açtı Şehitlikler Çiçek Açtı
Yaz Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı Yaz Dönemi Spor Okulları Kayıtları Başladı
Yaman’dan Muş ve Bursa’da Yoğun Çalışma Yaman’dan Muş ve Bursa’da Yoğun Çalışma
Kocaeli Spor Şöleni Başladı Kocaeli Spor Şöleni Başladı
GÖLCÜK BELEDİYESİ KURSUNA KATILAN GENÇLERDEN POMEM SINAVINDA ÇOK BÜYÜK BAŞARI GÖLCÜK BELEDİYESİ KURSUNA KATILAN GENÇLERDEN...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde Yol Konforu...
Gebze Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından onarım yapılarak, yolun...

Haberi Oku