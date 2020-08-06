Eskihisar Kalesi kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda tekrar başlatılan Eskihisar Kalesi Ay Işığı Sinema Akşamları konser, söyleşi, konferans, tiyatro gibi kültür-sanat etkinlikleriyle devam edecek.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda tekrar başlatılan Eskihisar Kalesi Ay Işığı Sinema Akşamları konser, söyleşi, konferans, tiyatro gibi kültür-sanat etkinlikleriyle devam edecek. Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlikler kapsamında Gebzeliler açık havada, denize karşı ve Eskihisar Kalesinin tarihi atmosferinde kültür -sanat etkinliklerine doyacak.

ESKİHİSAR KALESİ KÜLTÜR-SANAT PROGRAMI

7 Ağustos Cuma günü başlayacak olan etkinlikler 23 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek. Etkinlik programı ise şöyle; 7 Ağustos Cuma günü Şef Erbil Aydın öncülüğünde GESMEK Korosu Türk Sanat Müziği Konseri, 8 Ağustos Cumartesi günü GESMEK korosu Türk Halk Müziği Konseri, Aşıklar ve Şairler Derneği, 9 Ağustos Pazar GESMEK Korosu Türk Tasavvuf Müziği Konseri, 14 Ağustos Cuma Alişan Kapaklıkaya Konferansı, 15 Ağustos Cumartesi Çay Simit Sohbet programı moderatör Ömer Öztürk, Konuk: Bahadır Yenişehirlioğlu, 16 Ağustos Pazar Hayati İnanç Konferansı, 21 Ağustos Cuma Tiyatro Roza Miras Oyunu ,22 Ağustos Cumartesi Tiyatro Külliyen Ziyafet Sofrası Oyunu ve son gün 23 Ağustos Pazar Ney-Def Dinletisi ve Kuranı Kerim Ziyafetiyle tamamlanacak.