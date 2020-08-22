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Eskihisar Kalesi’inde Alişan Kapaklıkaya konferansı

Gebze Belediyesi Eskihisar Kalesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Alişan Kapaklıkaya Gebzelilerle bir araya geldi.

Eskihisar Kalesi'inde Alişan Kapaklıkaya konferansı

22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:03

Programında kendi hayatından kesitleri anlatan zaman zaman insanları güldüren, düşündüren ve hüzünlendiren Alişan Kapaklıkaya, Gebzelilere sohbet havasında güzel bir konferans verdi. Programın sonunda dinleyiciler arasından 10 kişiye Alişan Kapaklıkaya’nın imzalı kitabı hediye edildi. Gebze Belediyesi Eskihisar Kalesi kültür-sanat etkinlikleri 21 Ağustos Cuma yetişkin tiyatrosu “Miras” 22 Ağustos Cumartesi günü yetişkin tiyatrosu “Ziyafet Sofrası” ve 23 Ağustos Pazar günü “Kuran-ı Kerim Ziyafeti ve Ney-Def” dinletisiyle devam edecek. Katlımın ücretsiz olduğu programlar saat 21.00’de başlayacak.

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